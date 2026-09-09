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Osimhen neden yok? Osimhen Galatasaray Lizbon maçında oynamayacak mı, sakat mı, cezalı mı?

Osimhen neden yok? Osimhen Galatasaray Lizbon maçında oynamayacak mı, sakat mı, cezalı mı?
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Galatasaray’ın Sporting Lizbon karşısında sahaya çıkacağı mücadele öncesinde gözler kadroda yer alacak isimlere çevrildi. Özellikle Victor Osimhen’in karşılaşmada neden forma giymeyeceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Victor Osimhen’in neden kadroda olmadığı merak ediliyor. Peki, Osimhen neden yok? Osimhen Galatasaray Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı? Detaylar...

OSIMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Victor Osimhen’in durumu merak konusu oldu. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting deplasmanında forma giyemeyecek.

Osimhen, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı ve Galatasaray’ın ilk golünü kaydetti. Ancak golün ardından kasığında rahatsızlık hisseden futbolcu, mücadelenin 33. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

Galatasaray tarafından yapılan sağlık açıklamasında, Osimhen’in sağ adduktor kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği belirtildi. Ardından gerçekleştirilen MR ve ileri tetkiklerin sonucunda sakatlığın niteliği netleştirildi.

OSIMHEN GALATASARAY LİZBON MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI?

Victor Osimhen’in Sporting ile oynanacak Galatasaray Lizbon maçında forma giyememesinin nedeni ceza değil, sakatlık. Galatasaray’ın resmi sağlık raporunda oyuncunun sağ adduktor, yani kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği bildirildi.

Sakatlık, Başakşehir karşılaşmasında ortaya çıktı. Osimhen mücadelede ilk 11’de görev yaptı, 16. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve daha sonra kasığında yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Kulübün açıklamasına göre Osimhen’in tedavi süreci devam ediyor. Bu nedenle Sporting karşılaşmasında takımının kadrosunda yer alamayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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