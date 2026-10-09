Osimhen Galatasaray Kasımpaşa maçında oynayacak mı, Osimhen sakat mı, iyileşti mi?

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Osimhen sakat mı, iyileşti mi? Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri olan Victor Osimhen’in son durumu, Kasımpaşa maçı öncesinde gündemin ilk sıralarına yerleşti. Teknik heyetin kadro tercihlerini merakla bekleyen taraftarlar, yıldız oyuncunun sahaya çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Osimhen Kasımpaşa karşısında forma giyecek mi, sağlık durumunda son gelişme ne? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

OSİMHEN SAKAT MI, İYİLEŞTİ Mİ?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığı geride bıraktı. Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan Nijeryalı forvet, takımla birlikte çalışmalara başladı. Osimhen'in sahalara dönüşü, sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

OSİMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Takımla çalışmalara başlayan Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyme ihtimali bulunuyor. Teknik heyetin şans vermesi halinde deneyimli golcünün maçta süre alabileceği belirtiliyor. Ancak uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncunun ilk 11'de mi yoksa oyunun ilerleyen bölümlerinde mi oyuna dahil olacağı, teknik heyetin kararına bağlı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için taraftarların resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet alarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı atamalara göre Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında düdük çalacak isim Halil Umut Meler oldu.