Osimhen Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayamayacak mı, Osimhen GS FB derbide yok mu?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen bilmecesi sürüyor. Sarı-kırmızılıların Napoli'den kiralayarak tüm dünyada ses getirdiği Nijeryalı forvetin, ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı sahada olup olmayacağı netlik kazanıyor. Sakatlık dedikoduları ve takımla olan uyum süreci takip edilen oyuncu için sağlık heyetinden gelen son bilgiler, teknik heyetin kararını doğrudan etkileyecek. "Osimhen GS-FB derbisinde sahada olacak mı?" sorusunun yanıtı ve Florya'dan gelen son dakika haberleri haberimizin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE KRİTİK BAŞVURU

Derbi öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, Victor Osimhen'in daha önce geçirdiği sakatlık nedeniyle koluna taktığı özel koruyucu materyal oldu. Fenerbahçe Kulübü, bu kaplamanın sertliği ve yapısı nedeniyle diğer futbolcuların sağlığı açısından risk teşkil edebileceğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli yönetim, bu ekipmanın oyun kuralları ve sporcu sağlığı çerçevesinde yeniden incelenmesini talep etti.

GALATASARAY YÖNETİMİ GEREKLİ İZİNLERİ ALDI

Fenerbahçe'nin itirazları sonrası gözler Galatasaray cephesine ve TFF'nin sağlık kuruluna çevrildi. Edinilen son bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, Osimhen'in kullandığı koruyucu materyal ile ilgili tüm tıbbi ve hukuki prosedürleri başarıyla tamamladı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, kullanılan malzemenin oyun kurallarına uygun olduğu ve herhangi bir sakatlık riski oluşturmadığı teyit edildi. Böylece Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin önündeki tüm engeller kalkmış oldu.

DEV MAÇTA GÖZLER OSIMHEN’İN ÜZERİNDE

Sarı-kırmızılı taraftarların sahada görmeyi dört gözle beklediği Osimhen, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda bu akşam sahada olacak. Gol yollarındaki en etkili isim olan yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla derbi heyecanını ilk kez yaşayacak.

DERBİ SAATİ VE HAKEM BİLGİSİ

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Dev randevuda hakem Yasin Kol düdük çalacak. Milyonların kilitlendiği bu zorlu mücadelede Osimhen'in performansı, maçın kaderini belirleyecek ana unsurlardan biri olarak görülüyor.