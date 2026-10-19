Osimhen Fenerbahçe maçında cezalı mı sorusunun yanıtı "hayır" oldu. Nijeryalı golcünün derbide forma giymesine engel bir kart ya da disiplin cezası bulunmuyor. Galatasaray, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sakatlığının ardından sahalara dönen Osimhen, derbi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Lille karşısında da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Osimhen'in son durumu ne? Tüm detaylar haberimizde…

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI MI?

Hayır. Victor Osimhen'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde forma giymesini engelleyecek herhangi bir kart ya da disiplin cezası bulunmuyor. Nijeryalı golcü, derbide Teknik Direktör Okan Buruk'un değerlendirebileceği oyuncular arasında yer alıyor.

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor. Ancak Nijeryalı yıldızın sahada olup olmayacağı, derbiye kadarki süreçte yaşanacak gelişmelere ve teknik heyetin tercihine bağlı olacak. Galatasaray'ın derbi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma da bu açıdan önem taşıyor. Kesin kadro, derbi günü açıklanacak ilk 11 ile netlik kazanacak.

OSİMHEN SAKAT MI?

Victor Osimhen, ligin 4. haftasında oynanan Başakşehir deplasmanında sakatlanmıştı. Nijeryalı golcü, tedavisinin ardından sahalara döndü ve Kasımpaşa, Barcelona ve Gençlerbirliği maçlarında forma giydi. Osimhen bu karşılaşmalarda gol atamasa da bir asist yaptı. Nijeryalı yıldızın şu an için yeni bir sakatlığı bulunmuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin pazartesi gününe planlanmasının nedenini 25 Ekim Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek yoğun etkinlikler kapsamında alınacak emniyet tedbirleri olarak açıklamıştı. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında kasık adalesinde zorlanma yaşayan Rafael Leao'nun durumu ise yapılan tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar, derbi öncesinde 21 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe'de ise diz kapağındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacak Marco Asensio derbide forma giyemeyecek.

OSİMHEN FENERBAHÇE'YE KARŞI NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbilerde sarı-kırmızılıların hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu. Galatasaray, iki takım arasında Süper Lig'de en son 26 Nisan 2026'da oynanan derbiyi 3-0 kazanmıştı. Nijeryalı golcü, derbide de takımının en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.