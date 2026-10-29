Osimhen Atletico Madrid’e mi gidecek?

İspanya’da yayın yapan DirecTV Sports’un haberine göre Diego Simeone, Victor Osimhen’i transfer listesinin üst sıralarına aldı. Atletico Madrid yönetiminin, transferin mali şartlarını karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Ancak iki kulüp arasında bir görüşme ya da anlaşma sağlandığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Osimhen’in Galatasaray ile sözleşmesinin 2029’a kadar sürmesi nedeniyle olası bir transferde son söz sarı-kırmızılı yönetime ait olacak. İşte Osimhen’e yönelik transfer iddiasına dair bilinenler.

OSİMHEN ATLETİCO MADRİD’E Mİ GİDİYOR?

Victor Osimhen’in Atletico Madrid’e transfer olacağına dair kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor; ancak bu ilginin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Galatasaray cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SİMEONE OSİMHEN’İ İSTİYOR

DirecTV Sports’un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek için yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi istedi. Arjantinli teknik adamın, Osimhen’i aradığı profile uygun bulduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğinin, Simeone’nin oyun anlayışıyla örtüştüğü ifade ediliyor.

ATLETİCO MADRİD TRANSFER İÇİN FORMÜL ARIYOR

İddiaya göre Atletico Madrid yönetimi, Osimhen transferini gerçekleştirebilmek için farklı finansal seçenekleri değerlendiriyor. İspanyol ekibinin performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve ödeme planında esneklik gibi formüller üzerinde durduğu öne sürüldü.

SON SÖZ GALATASARAY’DA

Galatasaray, Victor Osimhen’i 2025 yılında Napoli’den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Osimhen’in sözleşmesinde sabit bir serbest kalma maddesi bulunmadığı için olası bir transferde kararı sarı-kırmızılı yönetim verecek. Galatasaray’ın, hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Osimhen’i kolay kolay bırakması beklenmiyor. Oyuncunun yüksek maaşı da transferin önündeki ekonomik engellerden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbide attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Nijeryalı golcü, bu performansla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.

TRANSFER NE ZAMAN GÜNDEME GELEBİLİR?

Avrupa’da bir sonraki transfer dönemi ocak ayında açılacak. Atletico Madrid’in Osimhen’e yönelik ilgisinin bu dönemde resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Gelişmeler, kulüplerden yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.