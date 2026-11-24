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Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı sorusunun yanıtı hayır. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşısında forma giyemeyecek. Osimhen'in yanı sıra Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs da sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

OSİMHEN SAKAT MI?

Evet, Victor Osimhen sakat. Nijeryalı forvet, yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa maçının kadrosunda yer almayacak. Osimhen'in tedavisi sürüyor.

OSİMHEN İYİLEŞTİ Mİ?

Osimhen henüz iyileşmedi. Yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Osimhen'in dönüş tarihi, sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

OSİMHEN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattında farklı bir tercih yapması bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde hücumda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Aleksey Batrakov'un yer alması öngörülüyor.

GALATASARAY'DA ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Aston Villa karşısında dört önemli eksikle sahaya çıkacak. Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.