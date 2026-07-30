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Orman yangını SON DAKİKA! Hangi illerde orman yangını var? Orman yangınları söndürüldü mü son durum nedir?

Orman yangını SON DAKİKA! Hangi illerde orman yangını var? Orman yangınları söndürüldü mü son durum nedir?
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Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarına ilişkin son durum Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı. Son 24 saatte müdahale edilen 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, devam eden yangınlardaki son gelişmeleri ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, hangi illerde orman yangını var? Orman yangınları söndürüldü mü son durum nedir? Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarına ilişkin son gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ekiplerin ülke genelinde yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirterek son duruma ilişkin resmi bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte müdahale edilen 115 yangından 110'u kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, hangi illerde orman yangını var? Orman yangınları söndürüldü mü son durum nedir? Detaylar...

ORMAN YANGINI SON DAKİKA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde kamuoyuna son bilgileri aktardı.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre son değerlendirmeden bu yana Türkiye genelinde 69'u orman dışı alanda başlayan olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildi. Bu yangınlardan 110'u tamamen kontrol altına alındı.

Yangınlarla mücadelede şu anda;

21 uçak,

69 helikopter,

yaklaşık 500 arazöz,

3 bin 500'den fazla orman personeli

aktif olarak görev yapıyor.

Bakan Yumaklı ayrıca vatandaşlara özellikle yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu dönemlerde ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINI VAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi bilgilere göre ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü veya son durumuna ilişkin açıklama yapılan bölgeler şunlar oldu:

Muğla Fethiye (Üzümlü)

Antalya Alanya

Balıkesir Gömeç

Antalya Kaş

Muğla Seydikemer

Bunun yanında tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangınlar ise şu illerde ve ilçelerde meydana geldi:

Balıkesir Edremit

Çanakkale Ayvacık

Antalya Kumluca

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Ayvalık-Bergama Karayolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen itfaiye ekipleri ve köylüler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi de artırıldı.

ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre Türkiye genelinde müdahale edilen 115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı.

Resmi açıklamalara göre;

Balıkesir Edremit,

Çanakkale Ayvacık,

Antalya Kumluca

yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer'de ekiplerin kontrol ve soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla Fethiye Üzümlü'de gece başlayan yangında da ekipler yangının enerjisini büyük ölçüde düşürdü ve bölgede soğutma faaliyetlerine devam ediyor.

Antalya Alanya'da ise kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahale aralıksız sürerken, yetkililer yangının tamamen kontrol altına alındığı yönünde henüz bir açıklama yapmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlara ilişkin resmi bilgilendirmelerin devam edeceğini duyurdu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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