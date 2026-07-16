Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bazı sanatçılar, yapımcılar, iş insanları ve işletmeciler hakkında işlem başlatılırken, listede yer alan isimlerden biri de Orhan Yıldı oldu. Peki, Orhan Yıldı kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Yıldı neden gözaltına alındı? Detaylar...

ORHAN YILDI KİMDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Orhan Yıldı hakkında şu ana kadar resmi makamlar tarafından kimliğini doğrulayan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, şüphelilerin arasında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan kişilerin bulunduğu belirtilirken, Orhan Yıldı'nın hangi meslek grubunda yer aldığı ya da kamuoyunda hangi kimliğiyle tanındığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut aşamada Orhan Yıldı hakkında doğrulanmamış iddialara yer vermek mümkün değildir. Soruşturma sürecinde savcılık veya ilgili resmi kurumlar tarafından yeni açıklamalar yapılması halinde kamuoyunun daha ayrıntılı bilgiye ulaşması bekleniyor.

ORHAN YILDI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre soruşturma, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri talimatı verildi.

Orhan Yıldı'nın gözaltına alınma nedeni de Başsavcılığın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararıdır. Ancak dosyanın içeriğine, kişiye özel suçlamalara veya delillere ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıca bir açıklama yapılmış değildir.

Soruşturma halen devam ettiği için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

KİMLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli şu şekilde açıklandı:

Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

Ateş İnce (Gözaltında)

Öner Faruk Işık (Gözaltında)

Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

Aybüke Albere (Gözaltında)

Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

İrem Haznedar (Gözaltında)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

H. Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu

Operasyon kapsamında şu ana kadar resmi olarak gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı ve İrem Haznedar yer alıyor. Orhan Yıldı hakkında ise resmi makamlar tarafından gözaltı işleminin tamamlandığına ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmış değildir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, süreç kapsamında elde edilecek yeni bilgi ve resmi açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturmanın henüz devam ettiği ve gözaltı kararı verilmesinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği, yargı sürecinin sonucunun bekleneceği unutulmamalıdır.