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Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile evlendi. Siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nikâh töreninde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar şahitlik yaptı. Evliliğin ardından Orhan Murat Kumaş'ın hayatı, siyasi kariyeri ve eğitim geçmişi merak konusu oldu. Peki, Orhan Murat Kumaş kimdir, ne iş yapıyor, nereli, kaç yaşında ve hangi üniversiteden mezun?

ORHAN MURAT KUMAŞ KİMDİR?

Orhan Murat Kumaş, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan siyasetçidir. Partinin Samsun teşkilatında gençlik çalışmalarını yürüten Kumaş, bu göreviyle siyasi faaliyetlerini sürdürüyor.

AK Parti'nin resmî internet sitesinde de Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı olarak adı yer alan Kumaş, Rümeysa Kadak ile evlenmesinin ardından kamuoyunun gündemine geldi.

ORHAN MURAT KUMAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Orhan Murat Kumaş'ın bilinen siyasi görevi AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığıdır. Siyasi çalışmalarının yanı sıra inşaat sektöründe de faaliyet gösterdiği görülüyor.

Kumaş'ın kamuya açık mesleki profilinde Kumaşoğlu İnşaat Müteahhitlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi deneyimi bulunuyor. Ancak şirket bünyesindeki güncel görevi ve mesleki unvanına ilişkin ayrıntılı, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ORHAN MURAT KUMAŞ KAÇ YAŞINDA?

Orhan Murat Kumaş'ın doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ORHAN MURAT KUMAŞ NERELİ?

Orhan Murat Kumaş'ın doğum yeri ve aslen nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir biyografik bilgi bulunmuyor. AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmesi ve siyasi çalışmalarını Samsun'da sürdürmesi, doğum yerinin de Samsun olduğu anlamına gelmiyor.

ORHAN MURAT KUMAŞ HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Orhan Murat Kumaş'ın kamuya açık mesleki profilinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitimi yer alıyor. Profilinde üniversite eğitiminin 2019-2023 yılları arasında olduğu belirtiliyor. Ancak öğrenim gördüğü bölüm ve mezuniyet durumuna ilişkin doğrulanmış ayrıntı bulunmadığından hangi bölümden mezun olduğu konusunda kesin bilgi verilemiyor.

RÜMEYSA KADAK İLE ORHAN MURAT KUMAŞ NE ZAMAN EVLENDİ?

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, 22 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen nikâh töreniyle evlendi. Siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikâh şahitliğini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın nikâh şahitleri arasında yer alması, törenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.