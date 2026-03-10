Orhan Kaynak kimdir, hangi takımlı? Orhan Kaynak evli mi bekar mı, çocuğu var mı?

Spor severler Orhan Kaynak'ı merak ediyor: Hangi takımda forma giyiyor, özel hayatında evli mi yoksa bekar mı ve çocuğu var mı? Orhan Kaynak hakkında bilmeniz gereken bilgiler ve kariyerine dair güncel detaylar haberimizde.

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

Orhan Kaynak, 1 Mart 1970 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiş eski Türk futbolcudur. Futbol ailesiyle dikkat çeken Kaynak, Reşit, Kayhan, İrfan, İlhan ve Ayhan Kaynak'ın kardeşidir. Trabzonspor'da oynadığı dönemde "Küçük Orhan" lakabıyla anılmış ve kariyerinin sonuna kadar bu isimle tanınmıştır. Futbol kariyerinde kısa sürede adını Süper Lig'e yazdıran Kaynak, Türkiye futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olmuştur.

ERKEN YAŞLARI VE FUTBOL AİLESİ

Orhan Kaynak, çiftçi Hakkı Kaynak ve ev hanımı Yeter Kaynak'ın sekiz çocuğundan en küçüğü olarak büyümüştür. Ablası Ayten Menekşe ve ağabeyi Cengiz dışında tüm kardeşleri profesyonel futbolcu olmuştur. Kaynak ailesi, Adana futboluna büyük katkı sağlamış ve şehirde "Kayhan Kaynak Kardeşleri Stadyumu" ile adlarını ölümsüzleştirmiştir.

FUTBOLCULUK KARIYERİ

ALTYAPI VE ADANASPOR DÖNEMİ

Futbola mahalle arasında başlayan Orhan, ağabeylerinin izinden giderek Adanaspor altyapısında yetişti. 1987-1988 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayarak as takıma yükseldi. İlk sezonunda takımının 1. Lig şampiyonu olmasına katkı sağladı ve Süper Lig'e yükseldi.

SAMSUNSPOR VE PARLAK PERFORMANS

1991 yılında Samsunspor'a transfer olan Kaynak, burada da ligin önemli golcülerinden biri haline geldi. 35 lig maçında attığı 15 golle takımının Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağladı.

TRABZONSPOR'DA KÜÇÜK ORHAN

1993-1994 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Orhan Kaynak, Orhan Çıkırıkçı ile karışmaması için "Küçük Orhan" olarak anıldı. Özellikle 1994-95 sezonunda ligde 14 gol atarak takımının ikinci sıraya yükselmesinde kilit rol oynadı ve Türkiye Kupası'nda gol kralı oldu. UEFA Kupası'nda Aston Villa karşısında attığı gol uzun yıllar hafızalardan silinmedi.

BEŞİKTAŞ VE DİĞER TAKIMLAR

Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'in önemli forvetlerinden biri olmayı hedefleyen Kaynak, burada düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Ardından Kocaelispor, Skoda İskeçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Erciyesspor ve Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda forma giydi. Futbolu 2007 yılında Sarıyer'de tamamladı.

MİLLÎ TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Orhan Kaynak, Türkiye U-21 millî takımında 6 kez forma giydi ve 1 gol kaydetti. A millî takıma davet edilmesi mümkün olmadı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başlayan Kaynak, Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük yaptı.

KİŞİSEL YAŞAMI

Beşiktaş döneminde nişanlı olduğu Aynur Süleyman ile evlenen Orhan Kaynak, özel hayatında ailesine ve futbol kariyerine odaklanmıştır.