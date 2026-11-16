Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay'ın sanat yaşamı kadar aile hayatı da merak ediliyor. İlk evliliğini Azize Atalay ile yapan, uzun yıllardır Sevim Emre ile birlikte olan sanatçının çocuklarının kim olduğu, kaç çocuğu bulunduğu ve oğullarının annelerinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Orhan Gencebay çocukları kim, anneleri kim? Orhan Gencebay’ın kaç çocuğu var? Detaylar...

ORHAN GENCEBAY'IN ÇOCUKLARI KİM, ANNELERİ KİM?

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, şarkıları ve bestelerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Uzun yıllardır sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Gencebay'ın aile yaşamı araştırılırken, çocuklarının kim olduğu ve annelerinin kim olduğu da gündeme geliyor. Orhan Gencebay'ın iki oğlu bulunuyor: Altan Gencebay ve Gökhan Gencebay.

ORHAN GENCEBAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Orhan Gencebay'ın iki çocuğu bulunuyor. Her ikisi de erkek olan çocuklarının isimleri Altan Gencebay ve Gökhan Gencebay. Sanatçının ilk evliliğinden Altan, Sevim Emre ile birlikteliğinden ise Gökhan dünyaya geldi. Gencebay da bir röportajında iki çocuğu olduğunu belirtmişti.

ORHAN GENCEBAY'IN ÇOCUKLARININ ANNESİ KİM?

Orhan Gencebay'ın çocuklarının anneleri Azize Atalay ve Sevim Emre. Sanatçının ilk evliliğini Azize Atalay ile yaptığı, bu evlilikten Altan Gencebay'ın dünyaya geldiği biliniyor. Gencebay'ın Sevim Emre ile birlikteliğinden ise Gökhan Gencebay doğdu.

ALTAN GENCEBAY KİMDİR?

Altan Gencebay, Orhan Gencebay'ın Azize Atalay ile yaptığı ilk evlilikten dünyaya gelen büyük oğludur. Müzik sektöründe çalışmalar yürüten Altan Gencebay, zaman zaman babasının projelerinde de yer aldı.

2024 yılında Berna Arduç ile evlenen Altan Gencebay, babasının nikâh törenine katılmamasıyla da gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Altan Gencebay, bunun ailevi bir mesele olduğunu belirterek babasıyla arasında bir sorun bulunmadığını söyledi.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğludur. Görsel sanatlar ve grafiti alanındaki çalışmalarıyla tanınan Gökhan Gencebay, oyunculukla da ilgilendi. Sanatçının küçük oğlu, babasının müzik kariyerinden farklı alanlarda çalışmalar yürüttü.

ORHAN GENCEBAY'IN İLK EŞİ AZİZE ATALAY KİMDİR?

Azize Atalay, Orhan Gencebay'ın ilk eşidir. Bir dönem Beyaz Kelebekler müzik grubunda solistlik yapan Atalay, oyunculuk da yaptı. Gencebay ile evliliğinden Altan Gencebay dünyaya geldi. Çiftin evliliği 1977 yılında sona erdi.

Azize Gencebay, 2015 yılında verdiği bir röportajda Orhan Gencebay'dan sevgi ve saygıyla söz ederek Altan'ın babası olduğunu vurgulamıştı.

ORHAN GENCEBAY'IN HAYAT ARKADAŞI SEVİM EMRE KİMDİR?

Sevim Emre, oyunculuk geçmişi ve güzellik yarışmalarındaki dereceleriyle tanınan bir isimdir. 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye birincisi olan Emre, Yeşilçam filmlerinde de rol aldı.

Orhan Gencebay ile uzun yıllardır birlikte olan Sevim Emre, sanatçının oğlu Gökhan Gencebay'ın annesidir. Çiftin birlikteliği magazin dünyasında zaman zaman gündeme geliyor.