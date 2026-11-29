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Oppong sakat mı, Oppong Erzurumspor maçında yok mu ve neden kadroda yer almıyor? Fenerbahçe'nin Kojo Oppong'a ilişkin sağlık açıklaması, oyuncunun son durumu ve sarı-lacivertlilerin Erzurumspor FK maçı öncesindeki eksiklerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

OPPONG SAKAT MI?

Kojo Oppong'un sakatlığı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre oyuncu ağır gribal enfeksiyon geçiriyor. Oppong'a dün gece tüm tedaviler uygulanmasına rağmen yüksek ateşi düşmedi. Bu nedenle sağlık ekibi, oyuncunun maçta forma giymesinin uygun olmadığına karar verdi.

OPPONG ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK MU?

Evet, Kojo Oppong Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, oyuncunun sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Oppong, bugün saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada takımını sahadan destekleyemeyecek.

OPPONG NEDEN YOK?

Kojo Oppong, ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Erzurumspor FK maçında yer almıyor. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan "Sağlık Bilgilendirme" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

OPPONG NE ZAMAN DÖNECEK?

Fenerbahçe, Kojo Oppong'un tedavi ve takip sürecinin devam ettiğini açıkladı. Oyuncunun takıma ne zaman döneceğine ilişkin bir tarih paylaşılmadı. Gribal enfeksiyonun seyrine bağlı olarak Oppong'un önümüzdeki günlerde yeniden antrenmanlara başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki lig maçında oyuncunun durumu, sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'DE ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı öncesinde Oppong'un yanı sıra başka eksikler de bulunuyor. Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Archie Brown ise yeniden forma giyebilecek durumda.

Takım kaptanı Milan Skriniar ve Nelson Semedo sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Erzurumspor FK karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Maçın VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 maçta topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Erzurumspor FK ise 14 puanla 13. sırada yer alıyor.