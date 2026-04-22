Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hem siyasi kariyeri hem de kamu yönetimindeki görevleriyle son yıllarda dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Peki, Onursal Adıgüzel kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli, babası kim? Detaylar haberimizde.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Mali müşavir bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak büyüyen Adıgüzel’in babası Mehmet Adıgüzel, annesi ise Nezaket Adıgüzel’dir. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Adıgüzel, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerine 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Gençlik Kolları’nda başlayan Adıgüzel, 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010-2023 yılları arasında CHP’nin farklı kademelerinde yer almış; Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olarak gösterilmiş, aynı yıl yapılan genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekillerinden biri olmuştur. 2019 İstanbul seçim süreçlerinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmiş, 2020 yılında JCI Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci” arasında gösterilmiştir.

İleri düzeyde İngilizce bilen Onursal Adıgüzel, teknoloji ve yenilikçi projelere ilgisiyle de bilinmektedir. 2014 yılında sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evlenmiş, bu evlilikten 2017 yılında Algı adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.

ONURSAL ADIGÜZEL KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Onursal Adıgüzel, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ONURSAL ADIGÜZEL NERELİ?

Onursal Adıgüzel Malatya doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Malatya kökenli bir aile yapısı içinde geçirmiş, daha sonra eğitim ve kariyer hayatı nedeniyle İstanbul’a yerleşmiştir.

ONURSAL ADIGÜZEL BABASI KİM?

Onursal Adıgüzel’in babası Mehmet Adıgüzel’dir. Mehmet Adıgüzel’in mali müşavir olduğu, annesi Nezaket Adıgüzel’in ise öğretmen olduğu bilinmektedir. Ailesi, Adıgüzel’in eğitim ve kariyer sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir.

ONURSAL ADIGÜZEL NEDEN TUTUKLANDI?

Ataşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında işlem yapılmıştır. İddialara göre, belediyede ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin süreçlerde rüşvet alındığı yönünde tespitler üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiaları gündeme gelmiş, bu kapsamda toplam 19 şüpheli gözaltına alınmıştır. Sürecin devamında, aralarında Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu şüphelilerin tutuklandığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan iddiaların yargı süreci içinde değerlendirildiği, soruşturmanın ilgili adli makamlar tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.