Önlisans KPSS ertelendi mi, 2 yıllık KPSS tarihi değişti mi?

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katılacağı Önlisans KPSS için sınav tarihi araştırılmaya devam ediyor. Son gelişmelerin ardından “Önlisans KPSS ertelendi mi, 2 yıllık KPSS ne zaman yapılacak?” soruları gündeme gelirken, adaylar Ösym'nin sınav takvimindeki güncel bilgileri yakından takip ediyor.

KPSS ÖN LİSANS ERTELENDİ Mİ?

Şanlıurfa’da 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan 392 aday için eş değer sınav yapılacağının açıklanması, KPSS Ön Lisans adaylarının da gözlerini ÖSYM’nin sınav takvimine çevirmesine neden oldu. “KPSS Ön Lisans ertelenecek mi, 2 yıllık KPSS sınav tarihi değişti mi?” soruları gündeme gelirken, ÖSYM’nin açıklamasında Ön Lisans sınavına yönelik herhangi bir tarih değişikliği bulunmadı.

KPSS ÖN LİSANS ERTELENECEK Mİ?

KPSS Lisans sınavıyla ilgili Şanlıurfa’da alınan kararın ardından, 2 yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS Ön Lisans sınavının da ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Ösym tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada, alınan kararın Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü’nde 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna giren 392 adayla ilgili olduğu belirtildi. Söz konusu açıklamada KPSS Ön Lisans sınavının ertelenmesine veya sınav tarihinin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Bu nedenle mevcut açıklamalara göre KPSS Ön Lisans sınavı için herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin mevcut sınav takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavının 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sınavın başlangıç saati ise 10.15 olarak açıklanmış durumda.

Şu an için ÖSYM’nin sınav takviminde KPSS Ön Lisans tarihinin değiştirildiğine ilişkin bir güncelleme bulunmuyor. Bu nedenle adayların sınava mevcut takvimde yer alan 4 Ekim tarihine göre hazırlanmaları gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Şanlıurfa’da KPSS Lisans sınavına giren 392 aday için eş değer sınav uygulanacak olması, KPSS Ön Lisans sınavının da ertelendiği anlamına gelmiyor.

ÖSYM’nin 16 Eylül tarihli duyurusunda yalnızca ilgili KPSS Lisans oturumuna yönelik alınan karar açıklandı. KPSS Ön Lisans sınavının tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik duyurulmadı.

Dolayısıyla mevcut bilgiler doğrultusunda KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

ADAYLAR ÖSYM DUYURULARINI TAKİP ETMELİ

KPSS Ön Lisans sınavı için ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yeni bir karar alınması halinde sınav takviminde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle sınava hazırlanan adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi’ndeki güncel bilgileri takip etmesi önem taşıyor.

Şu an itibarıyla ise KPSS Ön Lisans sınavının ertelendiğine veya 4 Ekim 2026 olan sınav tarihinin değiştirildiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.