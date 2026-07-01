“Onbeşliler gerçek mi, Onbeşliler hikayesi nedir?” sorusu, özellikle Çanakkale Savaşı dönemine dair yapılan araştırmalarda sıkça karşılaşılan başlıklardan biri oldu. Türk tarihinin en dramatik anlatılarından biri olarak bilinen Onbeşliler hikâyesinin gerçek bir olaya mı yoksa sembolik bir anlatıya mı dayandığı merak ediliyor.

ONBEŞLİLER GERÇEK Mİ? HEY ONBEŞLİ AĞITI VE ONBEŞLİLER HİKAYESİ

Türk tarihinin en hüzünlü anlatılarından biri olan Onbeşliler hikayesi, Çanakkale Savaşı ile özdeşleşen önemli destanlardan biri olarak biliniyor. “Hey Onbeşli” ağıdıyla hafızalara kazınan bu hikâye, hem yaşanan acıları hem de cepheye giden gençlerin fedakârlığını simgeliyor. Onbeşliler gerçek mi, Onbeşliler hikayesi nedir? sorusu ise yıllardır merak edilen konular arasında yer alıyor.

ONBEŞLİLER KİMDİR?

Onbeşliler, 1315 (miladi 1899-1900) doğumlu gençlerden oluşan ve Çanakkale Savaşı döneminde cepheye giden askerleri ifade eder. Henüz çok genç yaşta askere alınan bu kişiler, savaşın en kritik dönemlerinde vatan savunması için cepheye gönderilmişlerdir.

Tokat başta olmak üzere Anadolu’nun birçok bölgesinden gelen bu gençler, geride ailelerini ve sevdiklerini bırakarak Çanakkale’ye doğru yola çıkmıştır.

ONBEŞLİLER HİKAYESİ NEDİR?

Hikâyeye göre Tokatlı Halil’in yaşadığı trajik olay, Onbeşliler anlatısının temelini oluşturur. Cepheye giden Halil’in annesi Rum çeteciler tarafından öldürülürken, kaçırılan sözlüsü Hediye daha sonra serbest bırakılır ancak Halil’e kavuşamaz.

Bu dramatik olay, Halil ve Hediye’nin karşılıklı ağıt niteliğindeki konuşmalarıyla birleşerek “Hey Onbeşli” türküsünün ortaya çıkmasına ilham vermiştir.

HEY ONBEŞLİ AĞITI NEYİ ANLATIYOR?

“Hey Onbeşli” ağıdı, Tokat’tan Çanakkale’ye giden gençlerin ardından duyulan acı ve özlemi anlatır. Henüz 15 yaşında cepheye giden bu gençlerin geride bıraktığı aileler, yaşanan büyük dramı ağıtlar ile dile getirmiştir.

Ağıt, sadece bir sevda hikayesini değil, aynı zamanda savaşın getirdiği büyük yıkımı ve kayıpları da sembolize etmektedir.

ONBEŞLİLER GERÇEK Mİ?

Tarihçiler ve halk anlatılarına göre Onbeşliler, tamamen bir efsane değil, Çanakkale Savaşı’na katılan genç askerlerin sembolik bir ifadesidir. 15 yaşında askere giden gençlerin varlığı, dönemin şartları içinde mümkün olmakla birlikte, anlatı zamanla halk arasında ağıt ve destan formuna dönüşmüştür.

Bu nedenle Onbeşliler hem tarihî bir gerçeği hem de halkın duygusal hafızasını temsil eden bir sembol olarak kabul edilir.

TOKAT’TA ONBEŞLİLERİN İZİ YAŞIYOR

Tokat’ta Onbeşliler’in hatırası bugün hâlâ canlılığını koruyor. Şehirde bu kahramanların anısını yaşatan sokaklar ve anlatılar, Çanakkale’ye giden gençlerin hatırasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Bölge halkı için Onbeşliler, hem bir gurur kaynağı hem de büyük bir acının sembolü olarak görülüyor.