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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? On Numara sonuçları saat kaçta? Bugün kazanan numaralar neler?

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? On Numara sonuçları saat kaçta? Bugün kazanan numaralar neler?
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9 Kasım 2026 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı, ikramiye ve kazanan numaralar için güncel takip sayfamızı ziyaret edin! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 9 Kasım Pazartesi? On Numara sonuçları saat kaçta? Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi On Numara sonuçları canlı takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

Sen Seç: Sen Seç özelliğiyle kolondaki numaralarınızı kendiniz belirleyebileceğiniz gibi, rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz. Satış noktalarında oynanan On Numara oyununda kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan bir kupon oluşturabilir.

Sistem Oyunu: Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturur. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlendiğinde, sistem seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. Sistem oyununda en az 11, en fazla 15 numara seçilebilir.

Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal: Doldurduğunuz bir kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebilirsiniz.

Ne kadar kazanabilirsiniz? Oynadığınız her kolonda, çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin ederseniz ya da hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanırsınız. 10 numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

9 Kasım 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonuçları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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