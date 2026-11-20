Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

On Numara çekilişi bu akşam, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyenin yaklaşık 797 bin 337 TL olması bekleniyor. 16 Kasım Pazartesi günü yapılan son çekilişte 10 numarayı bilen bir talihli 4 milyon 165 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara saat kaçta çekilecek, bugün kazanan numaralar neler, büyük ikramiye ne kadar ve sonuçlar nereden sorgulanır soruları, çekiliş öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 20 Kasım 2026 On Numara çekiliş sonuçları canlı takip sayfası ve merak edilen tüm detaylar.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de noter huzurunda yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

20 KASIM ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR

20 Kasım 2026 On Numara çekilişinde kazanan numaralar, çekilişin ardından burada yer alacak.

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

20 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin yaklaşık 797 bin 337 TL olması bekleniyor. Büyük ikramiye, 10 numaranın tamamını doğru tahmin eden talihliye veriliyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

16 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

16 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişinde çıkan numaralar şunlar oldu: 1, 2, 4, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 34, 37, 45, 49, 53, 55, 59, 65, 68, 74, 79.

Çekilişte 10 numarayı bilen 1 kolon 4.165.337,10 TL kazandı. 9 bilen 20 kolon 37.395,60 TL'lik, 8 bilen 463 kolon 2.019,20 TL'lik, 7 bilen 4.699 kolon 378 TL'lik ve 6 bilen 29.622 kolon 63,10 TL'lik ikramiye kazandı. Hiç numara bilemeyen 48.118 kolon ise 54,40 TL ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Bayilerden bilet alanlar, biletlerinin üzerindeki seri numarasını okutarak da ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

On Numara çekilişi haftada iki kez, her pazartesi ve cuma günü yapılıyor. Çekilişler saat 20.00'de noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 20 Kasım çekilişinin ardından bir sonraki On Numara çekilişi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Çekilişte 80 numara arasından 22 kazandıran numara belirleniyor. Oyuncular bir ya da birden fazla kolon oynayabiliyor.

Sen Seç: Kolondaki numaraları kendiniz belirleyebileceğiniz gibi, bayilerde kolonun altındaki Sen Seç kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan bir kolon da oluşturabilirsiniz.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde, seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde oynanıyor. Sistem oyununda en az 11, en fazla 20 numara seçilebiliyor.

Çoklu Çekiliş: Bu seçenek işaretlenerek aynı kolonla birden fazla çekilişe katılmak mümkün.

İptal: Doldurduğunuz bir kolonu oynamaktan vazgeçerseniz, kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebilirsiniz.

ON NUMARA'DA KAÇ NUMARA BİLEN KAZANIR?

On Numara'da oynanan her kolonda, çekilişte çıkan 22 numaradan 10, 9, 8, 7 veya 6 tanesini doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Hiçbir numarayı bilemeyenler de ikramiye alıyor. 10 numaranın tamamını bilen talihli ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

20 KASIM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2026 Cuma On Numara çekiliş sonuçları: