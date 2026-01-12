Haberler

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ocak Pazartesi On Numara bugün kazanan numaralar neler?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ocak Pazartesi On Numara bugün kazanan numaralar neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 9 Ocak 2026 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 9 Ocak 2026 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 9 Ocak 2026 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 9 Ocak 2026 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 10, 25, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

9 Ocak 2026 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ocak 2026 On Numara çekiliş sonuçları:

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ocak Pazartesi On Numara bugün kazanan numaralar neler?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Başvurular başlıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryecisi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu

Yaşlı adamın kan donduran sonu kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor