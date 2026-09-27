Nurgül Yeşilçay'ın oto tamircisi Ömür karakterine hayat verdiği Ömür Usta, ilk bölümüyle birlikte çekildiği yerlerle de gündeme geldi. "Ömür Usta nerede çekiliyor, Ömür Usta setleri nerede, hangi il, ilçede?" diye merak edenler için Now'ın resmi açıklamasında dizinin çekimlerinin İstanbul'da başladığı duyuruldu. Yapımın önemli bölümü Beykoz'daki platoda çekilirken dizide görülen bazı mahalle, ev ve çalışma alanlarının da yapım için özel olarak hazırlanan setlerle oluşturulduğu anlaşılıyor. Ancak yapım ekibi, kullanılan tüm çekim mekânlarının ayrıntılı adreslerini henüz açıklamadı.

ÖMÜR USTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ömür Usta dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. NOW tarafından yapılan resmi açıklamada da dizinin çekimlerine yeni yayın dönemi öncesinde İstanbul'da başlandığı duyuruldu. Hikâyede Ömür'ün yaşadığı mütevazı çevre, çalıştığı oto tamirhanesi ve farklı ekonomik koşullara sahip ailelerin yaşam alanları, dizinin temel mekânlarını oluşturuyor.

ÖMÜR USTA SETLERİ HANGİ İLÇEDE?

Yapımın ana çekim noktası, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki plato. Dizide yer alan oto sanayi ortamı, mahalle sahneleri ve farklı sosyal çevreleri yansıtan bölümler için Beykoz'daki plato ve dış mekânlardan yararlanılıyor. Dizide görülen bazı ev, mahalle ve iş yeri alanlarının da yapım için özel olarak kurulan setlerle hazırlandığı anlaşılıyor.

Bununla birlikte yapım ekibi, çekimlerde kullanılan tüm mekânların ayrıntılı adreslerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra evin bütün yükünü tek başına sırtlanan Ömür Uçar'ın hayat mücadelesini anlatıyor. Erkek işi olarak görülen oto tamirciliğini meslek edinen Ömür, sanayide gece gündüz çalışarak ailesini geçindirir ve mahallede "Ömür Usta" olarak tanınır. Hayattaki tek hedefi, çocuklarının kimseye muhtaç olmadan onurlu bir yaşam sürmesidir. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma isteği, Ömür'ün bu hayalini ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakır.

METE'NİN YALANLARI AİLEYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Büyüdüğü mahalleden ve ailesinin koşullarından utanç duyan Mete, varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e gönlünü kaptırır. Gerçek kimliğini saklayan genç adam, birbirine hiç benzemeyen iki dünyanın ortasında sıkışıp kalır. Ömür'ün kurduğu düzeni sarsan tek gelişme bu da değildir. Büyük oğlu Cüneyt'in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekler, aileyi çalkantılı günlerin beklediğini gösterir.