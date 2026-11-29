Ömür Usta 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı, 10. bölümün yayınıyla netleşecek. Yeni bölüme ait tanıtım henüz izleyicilerle paylaşılmadı. Fragmanın, NOW TV dizilerinde alışılageldiği gibi bölüm sonunda ekrana gelmesi bekleniyor. Ömür Usta'nın son bölümünde neler yaşandı, yeni bölümde neler olacak? Tüm detaylar haberimizde.

ÖMÜR USTA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömür Usta'nın 11. bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımının, 10. bölümün yayınının ardından ekrana gelmesi ve kısa süre içinde NOW TV'nin resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve dizinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılması bekleniyor.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tunç'un yıllar sonra yaptığı itiraf, Ömür'ü hiç beklemediği bir anda yakaladı ve geçmişte hiç konuşulmamış anılar yeniden gün yüzüne çıktı. Ailesinin huzurunu korumakta kararlı olan Ömür, tam rahatlayacağı sırada Aliş'in yaşadığı korku dolu gecenin ardındaki gerçeği öğrendi. Bu kez geri adım atmayan Ömür, Nevra ile şimdiye kadarki en sert yüzleşmesini yaşadı. Boşanma günü yaklaşırken Nevra'nın birden yumuşayan tavrı Tunç'u şaşırttı; ancak Nevra'nın mahkeme günü için bambaşka bir planı vardı.

Okulda öfkesine hâkim olamayan Mete, İpek'le yeniden karşı karşıya geldi. Büyük ikramiyenin ardından annelerinin katı tutumunu aşamayan Cüneyt, Mete ve Nazlı, Ömür'ü ikna etmenin yollarını aradı. Köşeye sıkışan Vildan'ın elindeki kozu kullanmasıyla Cüneyt, annesi ve kardeşiyle büyük bir tartışmaya girdi. Koray'ın Nazlı'nın peşini bırakmaması üzerine Halil İbrahim yeniden devreye girdi ve yıllardır içinde sakladığı duyguları Ömür'e açmaya karar verdi. Ömür, para ve sırlar yüzünden dağılmanın eşiğine gelen ailesini bir arada tutmaya çalışırken, yıllar sonra mahalleye dönen beklenmedik bir misafir tüm dengeleri sarsmaya hazırlanıyordu.

ÖMÜR USTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Büyük ikramiyenin Ömür'e çıkması mahallede bayram havası yaratır. Ancak Mete'yle yaşanan sert yüzleşme evdeki sevinci gölgeler ve Ömür oğlu hakkında kesin bir karar verir. Paranın ailesini birbirine düşüreceğinden korkan Ömür'ün tavrı, yeni bir hayat isteyen çocuklarıyla arasında gerilime neden olur.

İkramiye haberi yayıldıkça çevredekilerin aileye bakışı bir anda değişir; Koray da yeniden Nazlı'nın karşısına çıkar. Vildan'ın mahalleye dönüş zamanlamasından şüphelenen Cüneyt'in kafası karışır. Gece sokakta Vildan ile Aliş'in önünü kesen yabancılar ise tüm aileyi korkuya sürükler.

Boşanmaya yanaşmayan Nevra, hem Tunç'a hem de Ömür'e duyduğu öfkeyi tehlikeli bir noktaya taşır. Restoranda patlak veren kriz Tunç'u zor durumda bırakırken, Nevra'nın sözleriyle kafası karışan İpek gerçeğin peşine düşer. Dışarıdaki tehditler ile evdeki beklentiler arasında sıkışan Ömür'ü ise ailesini bir arada tutmak için zorlu bir sınav bekler.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşi tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yaparak geçimini sağlayan Ömür'ün hikâyesini anlatıyor. Ömür'ün en büyük hayali, çocuklarına başı dik yaşayabilecekleri bir gelecek kurmak. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kurtulma arzusu, bu hayali zorlu bir sınava dönüştürüyor.

İçinde büyüdüğü hayattan utanan Mete, varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e âşık oluyor ve gerçek kimliğini gizleyerek iki farklı dünya arasında sıkışıp kalıyor. Ömür'ün kurduğu düzeni sarsan tek şey Mete'nin yalanları olmuyor; büyük oğlu Cüneyt'in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekler de aileyi derinden etkiliyor.

ÖMÜR İLE TUNÇ'UN YOLLARI YENİDEN KESİŞİYOR

Hikâyenin diğer yüzünde İpek'in nüfuzlu ve zengin babası Tunç bulunuyor. Ömür ile Tunç'un yıllar sonra beklenmedik bir şekilde yeniden karşılaşması, yoksul bir mahalle ile ışıltılı bir dünyayı birbirine bağlıyor. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz imajını ve sosyetedeki saygınlığını korumak için her yolu deneyen hırslı ve kontrolcü Nevra'nın düzenini de tehlikeye atıyor.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta'nın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Nurgül Yeşilçay

Bülent İnal

Gonca Vuslateri

Enes Koçak

İbrahim Selim

Gülçin Kültür Şahin

Pınar Çağlar Gençtürk

Sude Zülal Güler

Zerrin Sümer

ÖMÜR USTA HANGİ KANALDA?

Ömür Usta, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile bağları, sınıf farkı ve yalanlar üzerine kurulan dramatik hikâyesiyle dizi, sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Yeni bölümler NOW TV'nin yanı sıra kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor.