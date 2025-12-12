Türkiye gündeminde bu kez CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül, boşanma iddialarıyla dikkat çekiyor. Peki, gerçekten Ömer Sarıgül Revna Sarıgül boşanıyor mu? Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e neden boşanma davası açtı? Detaylar haberimizde...

ÖMER SARIGÜL REVNA SARIGÜL BOŞANIYOR MU?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül, Türkiye gündeminde bu kez boşanma iddialarıyla yer aldı. Sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun süredir dikkat çeken çiftin boşanma süreci, yüksek nafaka ve tazminat talepleriyle daha da büyüdü.

Revna Sarıgül, eşi Ömer Sarıgül'e karşı açtığı dava kapsamında 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka talebinde bulundu. Bu gelişme, Sarıgül ailesi üzerine kamuoyunun ilgisini yeniden çekti. Tarafların anlaşmaya varamaması nedeniyle süreç, planlanan anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya dönüştü.

ÖMER SARIGÜL'E NEDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI?

Revna Sarıgül, boşanma davasında taleplerini net bir şekilde ortaya koydu. İddialara göre, ihanet nedeniyle eşi Ömer Sarıgül'e boşanma davası açtı. Talep ettiği nafaka ve tazminat rakamları, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre Revna Sarıgül, iki çocuk için toplam 1 milyon 800 bin TL ve kendisi için 1.5 milyon TL olmak üzere aylık toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka talep ediyor. Bunun yanı sıra, 1.5 milyar TL'lik tazminat isteği de dikkat çekti.

Revna Sarıgül'ün, kendisine sunulan teklifi kabul etmediği ve avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bu durum, Ömer Sarıgül'ün bir süre çocuklarıyla görüşememesine yol açtı. Ancak yapılan itiraz sonucunda uzaklaştırma kararı kaldırıldı.

ÖMER SARIGÜL REVNA SARIGÜL NE ZAMAN EVLENDİ?

Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül, 2019 yılının son ayında dünya evine girdi. Evlenmelerinin ardından Sarıgül ailesi, hem sosyal hem de siyaset gündeminde sık sık yer aldı. Mustafa Sarıgül'ün oğulları, aile gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Evliliklerinin üzerinden geçen yıllara rağmen yaşanan son gelişmeler, çiftin özel hayatının medyada yoğun şekilde tartışılmasına neden oldu. Özellikle talep edilen yüksek nafaka ve tazminat miktarları, boşanma sürecinin kamuoyunda ilgi çekmesine yol açtı.