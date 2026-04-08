Siyaset ve spor dünyasının dikkatle takip ettiği genç isimlerden biri olan Ömer Sarıgül, hem ailesinin politik geçmişi hem de spor camiasındaki etkisiyle gündemde kalıyor. Mustafa Sarıgül’ün oğlu olarak tanınan Ömer Sarıgül, erken yaşlardan itibaren medyanın ve toplumun ilgisini üzerine çekti. Peki, Ömer Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ne iş yapıyor? İşte Ömer Sarıgül hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Ömer Sarıgül, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Aylin Kotil olan Sarıgül, İstanbul merkezli eğitim ve profesyonel ağları ile yetişti. Ailesinin kamusal profili nedeniyle toplumun merakla takip ettiği Ömer Sarıgül, özellikle spor etkinlikleriyle öne çıkıyor.

Babası Mustafa Sarıgül’ün Türkiye siyasetindeki uzun soluklu kariyeri, Ömer Sarıgül’ün de kamuoyunda tanınmasına katkı sağladı. Şişli Belediye Başkanlığı, Türkiye Değişim Partisi genel başkanlığı ve 2023 Türkiye Genel Seçimleri’nde Erzincan milletvekili seçilmesi gibi önemli adımlar, ailenin hem İstanbul hem de Erzincan ekseninde siyasi birikimini güçlendirdi.

MUSTAFA SARIGÜL’ÜN OĞLU ÖMER SARIGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Ömer Sarıgül, mesleki anlamda belirli bir sektörde öne çıkmaktan ziyade, spor camiasındaki etkisiyle tanınıyor. Galatasaray Spor Kulübü’ne olan tutkusu ve kulüp üyeliği ile bilinen Sarıgül, sarı-kırmızılı camiayı yakından takip ediyor.

Ömer Sarıgül’ün siyasi geçmişi, babası Mustafa Sarıgül’ün renkli kariyerinden ayrı düşünülemez. Mustafa Sarıgül, 1999-2014 yılları arasında İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı yaptı ve ardından Türkiye Değişim Partisi’ni kurarak genel başkan oldu.

2023 Türkiye Genel Seçimleri’nde Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, siyasi çalışmalarını Erzincan ve Ankara ekseninde sürdürüyor. Ömer Sarıgül ise kökeni Erzincan’a dayanan ancak İstanbul’da yerleşik bir ailenin ferdi olarak yaşamını devam ettiriyor.

ÖMER SARIGÜL REVNA ÇAKIR BOŞANMA DAVASI

Ömer Sarıgül ve Revna Nazlı Sarıgül’ün 6 yıllık evliliği 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdi. Taraflar, müşterek çocuklarının üstün yararı gözetilerek boşanma davalarını sulhen bitirme kararı aldı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Her iki taraf boşanma davasının anlaşmalı olarak sona erdiği dışında başkaca hiçbir açıklama yapmayacaklarından, bu kararlarına saygı duyulmasını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bu açıklama, Ömer Sarıgül’ün özel hayatıyla ilgili spekülasyonların önüne geçmeyi hedefliyor ve kamuoyuna şeffaf bir bilgilendirme sunuyor.