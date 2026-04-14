Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 Nisan 2026 sabah saatlerinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ders saatinde gerçekleşen olayda, okulun eski öğrencilerinden olduğu belirlenen saldırganın pompalı tüfekle bahçe ve koridorlarda ateş açtığı bildirildi. Resmî makamlardan yapılan açıklamalara göre saldırıda toplam 18 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Peki, Ömer Ket kimdir? Şanlıurfa'da liseye saldıran Ömer Ket kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞANLIURFA'DA LİSEYE SALDIRAN ÖMER KET KİMDİR?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen saldırıyı düzenleyen kişinin Ömer Ket olduğu tespit edildi. Resmî açıklamalara göre saldırganın, söz konusu okulun eski öğrencilerinden biri olduğu öğrenildi. Elindeki pompalı tüfekle okul bahçesine giren şahıs, ardından koridorlarda rastgele ateş açtı. Olay sırasında bazı öğrencileri rehin aldığı iddiaları da gündeme geldi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında köşeye sıkışan saldırganın, aynı silahla intihar ederek hayatına son verdiği bildirildi.

ÖMER KET KAÇ YAŞINDA?

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre Ömer Ket’in 2007 doğumlu olduğu ve olay tarihinde 19 yaşında bulunduğu açıklandı. Bu bilgi, resmi makamların yaptığı açıklamalarla netlik kazandı.

ÖMER KET NERELİ?

Olayın Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleştiği ve saldırganın da bu bölgeyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Ancak resmi kaynaklarda, Ömer Ket’in doğum yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu il hakkında ayrıntılı bir bilgiye yer verilmedi.