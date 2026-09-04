Olimpiakos Fenerbahçe hangi kanalda, Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin basketbol hazırlık maçı nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe’nin Olimpiakos ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Özellikle “Olimpiakos Fenerbahçe hangi kanalda, Tarfin basketbol hazırlık maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt aranırken, karşılaşmanın yayın bilgileri futbol ve basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

OLİMPİAKOS FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Olimpiakos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması için geri sayım başladı. Girit Basketbol Turnuvası kapsamında oynanacak mücadelede iki takım karşı karşıya gelecek. “Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” ve “Olimpiakos Fenerbahçe Tarfin hazırlık maçı nereden canlı izlenir?” soruları karşılaşma öncesinde araştırılıyor.

Olimpiakos ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele 4 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak karşılaşma, basketbolseverlere canlı olarak ekranlardan aktarılacak.

OLİMPİAKOS FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiakos-Fenerbahçe Tarfin maçının yayın adresleri belli oldu. Girit Basketbol Turnuvası kapsamında oynanacak karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadeleyi televizyon ekranlarından izlemek isteyen basketbolseverler S Sport 2 üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler ise S Sport Plus seçeneğini değerlendirebilecek.

OLİMPİAKOS FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiakos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 21.00’de oynanacak olması nedeniyle basketbolseverler mücadeleyi akşam saatlerinde takip edebilecek.

OLİMPİAKOS FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Olimpiakos ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. S Sport 2 üzerinden televizyon yayını takip edilebilirken, S Sport Plus ile internet üzerinden karşılaşmayı izlemek mümkün olacak.

Yayın platformlarında kanal numaraları veya erişim seçenekleri zaman içerisinde değişebileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformdaki güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor

OLİMPİAKOS-FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Girit Basketbol Turnuvası'nda oynanacak Olimpiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı, Girit şehrindeki Heraklion Arena'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.00 olacak.

OLİMPİAKOS-FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 21.00’de başlayacak ve S Sport 2 ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OLİMPİAKOS-FENERBAHÇE TAFRİN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Basketbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri şu şekilde:

Maç: Olimpiakos - Fenerbahçe Tarfin

Tarih: 4 Eylül 2026 Cuma

Saat: 21.00

Turnuva: Girit Basketbol Turnuvası

Salon: Heraklion Arena, Girit

Canlı yayın: S Sport 2, S Sport Plus