Oleksandr Zubkov kimdir? Eski Trabzonsporlu oyuncu ne kadar sahalardan uzak kalacak?

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AEK'nın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-2 kaybettiği maçta 88. dakikada Luka Jovic'in yerine oyuna giren Oleksandr Zubkov, bu maçtan sonra uzun bir aradan geçecek. 30 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun kaval kemiğinde stres kırığı var.

Zubkov, Trabzonspor'dan ayrılalı beş ay oldu. Yunanistan'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 14 maça çıktı, 2 gol attı.

OLEKSANDR ZUBKOV NE KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Oleksandr Zubkov'un iyileşme süresi 6 ila 8 hafta olarak hesaplanıyor; bu durumda 2026 yılı içinde yeniden forma giymesi zor görünüyor. Sakatlık, Ukrayna Milli Takımı'nın programını da etkiledi. Zubkov, 14 Kasım'da deplasmanda oynanacak Kuzey İrlanda ve 17 Kasım'daki Gürcistan maçlarında forma giyemeyecek. Teknik heyet onun yerine Mykola Shaparenko ve Vladyslav Vanat'ı kadroya çağırdı.

OLEKSANDR ZUBKOV KİMDİR?

Oleksandr Zubkov, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu. Sağ ve sol kanadın yanı sıra ofansif orta saha olarak da oynayabiliyor. Boyu 1,82 metre.

Ukrayna A Milli Takımı'nda ilk maçına 7 Ekim 2020'de Fransa'ya karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Milli formayla 47 maçta 3 gol attı. Euro 2020 ve Euro 2024 kadrolarında yer aldı.

OLEKSANDR ZUBKOV KAÇ YAŞINDA?

Oleksandr Zubkov 3 Ağustos 1996'da doğdu, 30 yaşında.

OLEKSANDR ZUBKOV NERELİ?

Oleksandr Zubkov, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Makiivka kentinde doğdu. Futbola Olimpik Donetsk'in altyapısında başladı, ardından Shakhtar Donetsk akademisine geçti.

OLEKSANDR ZUBKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oleksandr Zubkov profesyonel kariyerine 2014'te Shakhtar Donetsk'te başladı. Bu dönemde Ukrayna Premier Ligi'ni 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında kazanan kadroda yer aldı. 2018-19 sezonunu kiralık olarak Mariupol'de geçirdi.

2019'da kiralık gittiği Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı, sonra kulübe kalıcı olarak transfer oldu. Ağustos 2022'de Shakhtar Donetsk'e geri döndü.

Trabzonspor, Zubkov'la 3 Şubat 2025'te 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Ukraynalı oyuncu bordo-mavili formayla yaklaşık bir buçuk sezon oynadı ve 2025-26 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

OLEKSANDR ZUBKOV AEK'YA KAÇ EURO'YA GİTTİ?

Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transferi Trabzonspor'a 4 milyon euro kazandırdı. Trabzonspor 3 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, belirli şartların gerçekleşmesi halinde 500 bin euro daha alacağını ve oyuncunun ileride başka bir takıma satılması durumunda net gelirin yüzde 10'unun kulübe ödeneceğini duyurdu. Zubkov, Atina ekibiyle 2030'a kadar dört yıllık sözleşme imzaladı.