Olaitan müslüman mı, dini nedir? Junior Olaitan aslen nereli?

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan'ın hayatı, futbol kariyeri ve kişisel bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Benin Millî Takımı'nda da görev yapan genç futbolcunun aslen nereli olduğu ve dini inancı merak edilen konular arasında yer alıyor.

JUNIOR OLAITAN KİMDİR?

Junior Olaitan Ishola, 9 Mayıs 2002 doğumlu, ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Beninli millî futbolcudur. Nijerya asıllı olan Olaitan, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymekte ve uluslararası karşılaşmalarda Benin Millî Takımı'nı temsil etmektedir. Benin'de dünyaya gelen futbolcu, çocukluk ve gençlik yıllarını Nijerya'da geçirmiştir.

OLAİTAN MÜSLÜMAN MI, DİNİ NEDİR?

Junior Olaitan'ın Müslüman olup olmadığı ve hangi dine mensup olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak paylaşılan bilgilerde Beninli millî futbolcunun dini inancına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Olaitan'ın Müslüman olup olmadığı veya dini hakkında kesin bir bilgi verilemiyor.

JUNİOR OLAİTAN ASLEN NERELİ?

Junior Olaitan, Benin'de doğmuştur. Nijeryalı bir babanın ve Beninli bir annenin çocuğu olan futbolcu, Nijerya asıllı Beninli olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk ve gençlik yıllarını Nijerya'da geçiren Olaitan, uluslararası futbol kariyerinde ise Benin Millî Takımı'nı temsil etmektedir.

BONUS BİLGİLER

UNIOR OLAITAN KAÇ YAŞINDA?

9 Mayıs 2002 doğumlu Junior Olaitan, 24 yaşındadır. Beşiktaş'a transfer olduğu Şubat 2026'da ise 23 yaşındaydı.

JUNIOR OLAITAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerinde Ayéma Adjarra, Niort, Grenoble ve Göztepe formalarını giyen Junior Olaitan, Şubat 2026'da Beşiktaş'a transfer oldu. Avrupa kariyerine Fransa'da başlayan futbolcu, 31 Ocak 2022'de Ligue 2 ekiplerinden Niort ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 30 Ağustos 2024'te ise Grenoble'a katıldı.

Olaitan, 2025 yazında Türkiye'ye gelerek Göztepe'ye transfer oldu. İzmir temsilcisi, oyuncuyu Grenoble'dan 850 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı ve 26 Temmuz 2025'te dört yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'de 10 numaralı formayı giyen futbolcu, takımda geçirdiği yarım sezonda ligde 17 maçta görev aldı.

JUNIOR OLAITAN BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Junior Olaitan, 3 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş kadrosuna katıldı. Siyah-beyazlılar, Göztepe ile yapılan anlaşmanın ardından futbolcuyla 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer kapsamında Göztepe'nin 5 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonus olmak üzere toplam 6 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi.

Göztepe, Olaitan'ın ayrılığının ardından aynı gün Filip Krastev'i kadrosuna dahil etti.

JUNIOR OLAITAN MİLLİ TAKIMDA İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKTI?

Benin Millî Takımı'nı temsil eden Junior Olaitan, millî formayla ilk karşılaşmasına 2 Eylül 2021'de çıktı. 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Madagaskar ile oynanan mücadelede görev alan futbolcunun formasını giydiği Benin, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.