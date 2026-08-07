OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI 2026: İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir istihdam süreci başlatılıyor. okullara güvenlik görevlisi alımı 2026 kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanıyor. Peki, 2026 İşkur okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar...

İŞKUR OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hayata geçirilecek personel alımı kapsamında başvuruların İŞKUR aracılığıyla yürütülmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek alımlara ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların, ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak resmi ilanlarla duyurulması bekleniyor. İŞKUR'un ilanları yayımlamasının ardından başvuru süreci resmen başlayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?

Başvuru işlemlerinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Resmi ilanların yayımlanmasının ardından belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

İşe alım sürecinde güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Mülakat süreci ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Görevlendirmelerde;

Okulların öğrenci sayısı,

Bulunduğu bölgenin özellikleri,

Güvenlik ihtiyacı,

Fiziki koşullar

göz önünde bulundurularak planlama yapılacak.

Kontenjanların il ve okul bazındaki dağılımının ise valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

OKUL GİRİŞLERİNDE DENETİM GÜÇLENECEK

Yeni uygulamayla birlikte daha önce duyurulan 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli kapsamında fiziki güvenlik önlemlerinin daha etkin şekilde uygulanması hedefleniyor.

Görevlendirilecek güvenlik personeli okul giriş ve çıkış noktalarında görev alacak. Personel, öğrenci, veli ve ziyaretçi girişlerini kontrol edecek, okul çevresindeki hareketliliği takip edecek ve risk oluşturabilecek durumların tespit edilmesi halinde okul yönetimi ile ilgili güvenlik birimlerine hızlı şekilde bilgi aktaracak.

Yeni uygulamanın, eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve okul çevresindeki denetimlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Başvuru takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar ise ilgili kurumların yayımlayacağı resmi duyurularla netlik kazanacak.