2025-2026 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatili takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimine göre ikinci dönemin tamamlanacağı tarih netleşmiş durumda. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, karneler hangi gün alınacak? 2026 yaz tatiline kaç gün kaldı? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR, KARNELER HANGİ GÜN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi çalışma takvimi doğrultusunda öğrencilerin merakla beklediği yaz tatili tarihi netleşti. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu tarihte öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen giriş yapacak. Eğitim öğretim yılına 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan öğrenciler, yaklaşık 10 ay süren yoğun bir akademik sürecin ardından dinlenme dönemine geçecek.

2026 YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de yaz tatiline kalan süredir. Resmi takvime göre okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 Cuma gününe yalnızca 25 gün kalmıştır.