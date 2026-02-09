Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Okulların kapanış tarihi belli oldu mu?

2026 eğitim yılı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen konuların başında okulların kapanış tarihi geliyor. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, karnelerin hangi tarihte dağıtılacağı ve uzun tatilin planlaması gündemde heyecan yaratıyor. Eğitim yılı sonu yaklaştıkça, öğrenciler ve aileler tatil hazırlıklarını planlamak için kesin tarihler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim yılı sonunda öğrenciler yaz tatiline 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Bu tarihte karneler dağıtılarak eğitim yılı resmi olarak sona erecek.

2026 OKULLARIN NE ZAMAN KAPANACAĞI BELLİ Mİ?

Evet, 2026 yılında okulların kapanış tarihi netleşti. Öğrenciler 26 Haziran 2026 itibarıyla yaz tatiline girecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı ikinci ara tatili, yani dönemin ortasında öğrencilerin kısa bir mola alacağı tatil, 16-20 Mart 2026 tarihlerinde uygulanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILDI?

2025-2026 eğitim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı ve öğrenciler yeni ders yılına merhaba dedi.