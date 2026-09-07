Yaz tatilinin sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle 7 Eylül Pazartesi günü okullarda ders olup olmadığı ve ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerinin ne zaman ders başı yapacağı merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2026? 7 Eylül Pazartesi bugün ders var mı? İlkokul, ortaokul ve liseler bu pazartesi başlıyor mu? Detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar, tüm kademelerdeki öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının ilk dönemine başlayacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler birinci dönemin sona ermesiyle birlikte yarıyıl tatiline çıkacak.

Yeni dönemin başlamasıyla öğrenciler için ders süreci de başlayacak. 7 Eylül'de ise tüm öğrenciler için normal ders dönemi başlamış olmayacak.

7 EYLÜL PAZARTESİ BUGÜN DERS VAR MI?

7 Eylül Pazartesi günü tüm öğrenciler için normal ders dönemi başlamadı. Bu tarihte okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri başladı.

Uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamına alışmaları hedefleniyor.

Dolayısıyla 7 Eylül Pazartesi günü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler açısından normal ders başlangıcı olarak değerlendirilmiyor. Tüm kademelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin başlangıcı 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSELER BU PAZARTESİ BAŞLIYOR MU?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2026-2027 eğitim öğretim yılının genel başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Bu nedenle 7 Eylül Pazartesi günü tüm öğrenciler için normal ders dönemi başlamış olmayacak.

7 Eylül'de uygulanacak uyum eğitimleri özellikle okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencileri kapsıyor. Bu öğrenciler 7-11 Eylül tarihleri arasında okula uyum sürecine katılacak.

Tüm kademelerdeki öğrenciler açısından yeni eğitim öğretim yılının resmi başlangıcı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü olacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler birinci dönemin sonunda karnelerini alacak ve ardından iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Birinci dönemin ilk ara tatili ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Böylece 7 Eylül'de başlayan uyum sürecinin ardından 14 Eylül'de tüm öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı başlayacak ve birinci dönem 22 Ocak 2027'de tamamlanacak.