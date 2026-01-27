Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim-öğretim yılı takvimi, öğrencilerden velilere kadar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yarıyıl tatilinin bitiş tarihi, ikinci dönemin başlangıcı ve "tatil uzadı mı?" sorusu, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025–2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre, ikinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak.

Bu tarih itibarıyla;

İlkokul

Ortaokul

Lise

kademelerindeki tüm öğrenciler için ikinci yarıyıl resmen başlamış olacak. Okullar, planlanan takvim dışında herhangi bir değişiklik olmaksızın eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Böylece öğretmenler ve öğrenciler, ikinci dönemin müfredat sürecine geçiş yapacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrencilerin dinlenme ve yenilenme süreci olarak değerlendirilen 15 tatil (yarıyıl tatili), MEB takvimine göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Bu tatil dönemi, planlandığı şekilde 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu süre zarfında öğrenciler:

Birinci dönem yorgunluğunu atma

Akademik eksikleri gözden geçirme

İkinci döneme hazırlık yapma

imkânı bulacak. Tatilin bitmesiyle birlikte hafta sonu arası girilecek ve öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden okul sıralarındaki yerini alacak.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ UZADI MI?

Son dönemlerde en çok sorulan sorulardan biri de yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025–2026 eğitim takvimine göre sömestr tatilinde herhangi bir uzatma söz konusu değil.

Yarıyıl tatili;

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

tarihleri arasında uygulanacak ve bu tarihler dışında ek bir tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla öğrenciler ve veliler, resmi takvimde yer alan bu süreyi esas alarak planlarını yapabilir.

MEB 2025–2026 İKİNCİ DÖNEM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve eğitim kurumları için bağlayıcı olan ikinci dönem takvimi şu şekilde:

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL)

19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI

2 Şubat 2026 Pazartesi

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ

16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma

2025–2026 EĞİTİM YILI KAPANIŞI

26 Haziran 2026 Cuma

Bu takvim doğrultusunda ikinci dönem, planlı ara tatil ve dönem sonu kapanışıyla birlikte tamamlanacak.