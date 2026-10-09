Okan Buruk neden yok, Okan Buruk yedek kulübesinde yok mu, Okan Buruk cezalı mı, Okan Buruk neden tribünde?

Okan Buruk cezalı mı, Okan Buruk nerede? Galatasaray’ın zirve yarışında kritik önem taşıyan Kasımpaşa maçında teknik direktörün kenarda olmaması, futbol kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. Sarı-kırmızılı ekibi sahada kimin yönettiği ve Okan Buruk’un cezasının ne kadar süreceği de merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Okan Buruk neden Kasımpaşa maçında yok, cezası kaç maç? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

OKAN BURUK NEDEN YOK? OKAN BURUK YEDEK KULÜBESİNDE YOK MU, CEZALI MI, NEREDE?

Okan Buruk neden yok, yedek kulübesinde yok mu, cezalı mı, nerede? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlarken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kenarda yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar, deneyimli çalıştırıcının yokluğunun nedenini ve takımı bu karşılaşmada kimin yönettiğini merak ediyor. İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında neden kulübede olmadığıyla ilgili tüm detaylar...

OKAN BURUK NEDEN YOK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1 maçlık cezası bulunduğu için Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamıyor. Deneyimli teknik adam, cezasını milli ara sonrası oynanan bu mücadelede çekiyor.

OKAN BURUK NEDEN CEZA ALDI?

Okan Buruk, milli ara öncesinde oynanan ve Galatasaray'ın mağlup ayrıldığı Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü. Bu gelişmenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Buruk hakkında 1 ila 3 maç arasında ceza verilebileceği konuşuluyordu. PFDK, cezayı alt sınırdan uygulayarak deneyimli teknik adama 1 maç men cezası verdi.

OKAN BURUK NEREDE?

Cezalı olan teknik direktörler, karşılaşma süresince yedek kulübesinde ve teknik alanda bulunamıyor. Bu nedenle Okan Buruk'un Kasımpaşa maçını stadyumun tribün bölümünden takip etmesi bekleniyor. Galatasaray'ın teknik heyet organizasyonu ise bu karşılaşmada yardımcı antrenörler tarafından üstleniliyor.

OKAN BURUK NE ZAMAN KULÜBEYE DÖNECEK?

1 maçlık cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında tamamlayacak olan Okan Buruk, bir sonraki maçta yeniden takımının başında olabilecek. PFDK cezaları yalnızca yurt içi müsabakaları kapsadığı için, Buruk'un 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

GALATASARAY'DA BİR CEZALI DAHA

Kasımpaşa karşılaşmasında Galatasaray'ın eksiği yalnızca teknik direktörüyle sınırlı değil. Fransız orta saha Lesley Ugochukwu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLGİLERİ

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.