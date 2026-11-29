Okan Buruk Beşiktaş Galatasaray maçında yok mu, cezalı mı ve kırmızı kartı iptal oldu mu? Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü an, Galatasaray'ın itiraz süreci, MHK cephesinden gelen iddialar ve derbide takımın başında kimin olduğuna ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA YOK MU?

Evet, Okan Buruk Beşiktaş derbisinde kulübede yer alamıyor. Deneyimli teknik adam, kırmızı kart cezası nedeniyle Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmada yedek kulübesinde ve saha kenarında bulunamıyor. Buruk'un yokluğunda Galatasaray'da saha kenarındaki görevi teknik ekibin üstlenmesi bekleniyor.

OKAN BURUK CEZALI MI?

Evet, Okan Buruk cezalı. Galatasaray Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım'da oynanan Samsunspor maçının sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gören teknik adamlar bir sonraki maçta kulübede yer alamadığı için Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının başında olamıyor.

OKAN BURUK'UN KIRMIZI KARTI İPTAL OLDU MU?

Hayır, Okan Buruk'un kırmızı kartı iptal edilmedi. Galatasaray, kırmızı kartın iptali için girişimde bulundu ancak derbi öncesinde kararı değiştiren bir gelişme yaşanmadı. Okan Buruk da maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum" demişti. Kırmızı kartın iptaline ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Okan Buruk, Samsunspor maçının son anlarında taç atışının gecikmesine itiraz etmesi nedeniyle ilk sarı kartını gördü. Hakem Ali Şansalan, maçın bitiş düdüğünün ardından Buruk'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla cezalandırdı. Buruk, ikinci sarı kartın kendisine hakemin elini sıkmadığı için gösterildiğini öne sürdü. Basına yansıyan bazı haberlerde ise kartın, iddiaya göre yardımcı hakemle tokalaşma sırasında kullanılan bir ifade nedeniyle gösterildiği öne sürüldü. Hakem raporunun içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY'DAN İTİRAZ VE ETİK KURUL BAŞVURUSU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, kararı "haksız ve ağır" olarak nitelendirerek PFDK ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün ayrıca hakem Ali Şansalan hakkında Etik Kurul'a başvurmaya hazırlandığı ve TFF'den hakem raporları, VAR kayıtları ile hakem telsiz kayıtlarının paylaşılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bazı basın organlarında MHK Başkanı Anthony Taylor'ın kırmızı karta tepki gösterdiği öne sürüldü. Ancak bu iddia Taylor'ın kendi açıklaması değil, basına yansıyan bilgi olarak kaldı ve kırmızı kartın iptal edilmesiyle sonuçlanmadı.

OKAN BURUK DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında da kırmızı kart görmüştü. PFDK, Buruk'a o dönemde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle 1 resmi maç soyunma odasına ve yedek kulübesine girme yasağı ile 100 bin lira para cezası vermişti. Tahkim Kurulu da Buruk'un bu karara yaptığı itirazı reddetmişti.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.