OĞUZHAN UĞUR SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur davasında son durum nedir? Oğuzhan Uğur olayı nedir, neden tutuklandı?

Oğuzhan Uğur hakkında gündeme gelen son dakika gelişmeleri kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yargı sürecine ilişkin iddiaların ardından vatandaşlar "Oğuzhan Uğur neden tutuklandı?", "Davasında son durum ne?", "Hakkındaki olayın perde arkasında ne var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Oğuzhan Uğur hakkında gündeme gelen iddialar, davadaki son durum ve kamuoyunda merak edilen tüm ayrıntılar...

OĞUZHAN UĞUR SON DAKİKA

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. İfadesinde üstüne atılı suçları kabul etmediğini belirten Uğur, yapılan bir araba satışında "Muammed" yerine "Muhammed" isimli kişiye para gönderildiğini belirterek "Bu gibi olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" dedi.

"MUHAMMED" ÖRNEĞİ İLE YIRTMAYA ÇALIŞTI

Oğuzhan Uğur, hakimlikteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim" diyen Uğur, "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum, size bir örnek vermek isterim. Yapılan araba satışından bankada yapılan harf hatası nedeni ile para gönderildikten sonra tekrar iade olmuş sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir, görevli Muammed yerine Muhammed yazdığı için işlem 2 kez tekrar edilmiştir. Bu gibi ispatladığım olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" şeklinde konuştu.

İşte Uğur'un hakimlikte verdiği ifadenin devamı;

"Bugün savcılıkta ifade verirken avukatımın uyarması üzerine bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim, sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımız da böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi. Bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu, sonrasında bu durum bizi şaşırtmadı.

"TUTUKLU OLDUĞUMU DA HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma 'Bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum' diye sordum, avukatım da 'Evet' cevabı verdi.

Biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim, sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim.

Programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim."