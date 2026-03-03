İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 2 Mart 2026 tarihinde yaşanan bıçaklı saldırı, eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Öğretmen Fatma Nur Çelik kimdir? Öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar...

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, İstanbul Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyordu. Meslek hayatı boyunca öğrencileri tarafından sevilen, disiplinli ve özverili bir eğitimci olarak tanınıyordu.

Eğitim camiasında çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle bilinen Çelik'in, öğretmenlik mesleğine duyduğu bağlılık çevresi tarafından sıkça dile getiriliyordu.

Üniversite yıllarında sanatsal yönüyle de öne çıkan Çelik'in, üniversiteler arası bir ses yarışmasında bölge birincisi olduğu öğrenildi. Kısa süre önce sosyal medya hesabında yaklaşık 20 yıl önceye ait performans kaydını paylaşarak "Dile kolay 20 senelik bir kayıt" notunu düştüğü belirtildi. Bu paylaşım, hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

Meslektaşlarının aktardığı bilgilere göre Çelik, daha önce okul içinde öğretmenlerin can güvenliği konusunda yaşanan endişeleri dile getirmişti.

FATMA NUR ÇELİK KAÇ YAŞINDAYDI

Fatma Nur Çelik, hayatını kaybettiği tarihte 44 yaşındaydı. Uzun yıllardır eğitim sektöründe görev yapan Çelik, hem akademik hem de insani yönüyle öğrencileri üzerinde iz bırakan öğretmenler arasında gösteriliyordu. 44 yaşında, aktif görev başındayken hayatını kaybetmesi eğitim camiasında büyük bir boşluk yarattı.

FATMA NUR ÇELİK NERELİ?

Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okul İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeydi. Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aktif olarak öğretmenlik yapıyordu.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde memleketine dair resmi bir açıklama yer almazken, görev yerinin İstanbul Çekmeköy olduğu net şekilde belirtildi. Olay da görev yaptığı okulda meydana geldi.

FATMA NUR ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

2 Mart 2026 günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki F.S.B. isimli öğrencinin sınıfa girerek Fatma Nur Çelik'i sırtından bıçakladığı bildirildi.

İddialara göre şüpheli, okulun ders programını inceleyerek öğretmenin ders saatini belirledi ve saldırıyı planladı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ile öğretmen Z.A. da yaralandı. Rehberlik öğretmeninin Çelik'i güvenli bir alana almaya çalıştığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda olayın bıçaklı saldırı sonucu gerçekleştiği ve hem adli hem idari sürecin devam ettiği vurgulandı. Olay sonrası okulda öğrencilere psikolojik destek sağlanmaya başlandı.

FATMA NUR ÇELİK'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Saldırının faili olarak 17 yaşındaki F.S.B. isimli öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, şüphelinin iki gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldığı öne sürüldü. Ayrıca zanlının geçen yıl okul içinde bir kavga olayına karıştığı da belirtildi.

Olayın ardından şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. İstanbul Valiliği, saldırıda iki öğretmen ve bir öğrencinin yaralandığını, şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ise olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini, hem adli hem idari soruşturmanın devam ettiğini ve okulda psikolojik destek sürecinin başlatıldığını açıkladı.