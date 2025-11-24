ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI CANLI İZLE 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları canlı nereden izlenir? Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

24 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, adaylar için sadece bir sonuç duyurusu değil; aynı zamanda duygusal ve sembolik bir an olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek bu törende, atama sonuçlarının canlı yayında izlenmesi bekleniyor. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları canlı nereden izlenir? Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİR Mİ?

Törenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor. Adaylar ve aileleri, bu platformlar aracılığıyla töreni anbean takip edebilecek. Tören, kura çekimi ve sonuç açıklamasını tek bir etkinlikte kapsayarak öğretmen adayları için tarihî bir deneyim sunacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

15?BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI CANLI NEREDEN İZLENİR?

MEB YouTube Kanalı: Tören sırasında canlı yayın seçeneği aktif olacak ve adaylar burada sonuçları anlık takip edebilecek.

TRT Haber : Canlı yayın sırasında törenden görüntüler ve anonslar TRT Haber ekranlarında yer alacak.

Sosyal Medya (X / Twitter): MEB ve Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayın bağlantısı paylaşılması bekleniyor.

Bu platformlar, adayların töreni gerçek zamanlı olarak izlemeleri ve atama sonuçlarına ilk ulaşan kişiler arasında olmaları için en güvenilir kaynaklar olacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tarih: 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, Öğretmenler Günü kapsamında açıklanacak.

Saat: Törenin saat 14:30'da başlaması planlanıyor.

Resmî Sonuç Açıklaması Tahmini: Tören tamamlandıktan sonra, sonuçların e-Devlet ve MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sorgulama Kanalları: Atama sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile öğrenilebilecek.