Öğrenci affı Meclis'ten geçti SON DAKİKA! Öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular nasıl yapılacak?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, geçmişte çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen ya da üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylara yeniden eğitim hakkı tanındı. Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle kabul edilen öğrenci affı kimleri kapsıyor, başvurular nasıl yapılacak? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ SON DAKİKA!

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yer alan 15'inci madde kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteye yerleştiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adaylara yeniden yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanındı.

Düzenleme yalnızca lisans öğrencilerini değil, yükseköğretimin tüm kademelerini kapsıyor. Böylece hazırlık sınıfından doktora programlarına kadar farklı düzeylerde eğitim gören ve kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler, öğrenci affından yararlanabilecek.

Kanunda ayrıca yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartlar altında yatay geçiş yapabilme imkanı da getirildi.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifinde yer alan hükümlere göre belirlenen şartları sağlayan aşağıdaki gruplar öğrenci affından yararlanabilecek:

Hazırlık sınıfı öğrencileri,

İntibak programındaki öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans tamamlama öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencileri,

Doktora öğrencileri,

Diğer lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler.

Bunun yanı sıra;

Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,

Akademik veya idari nedenlerle kaydı silinenler,

Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciler,

Üniversiteyi kazandığı halde süresi içinde kayıt yaptıramayan adaylar,

kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde yeniden eğitim hakkı elde edebilecek.

KAPSAM DIŞINDA KALAN KİŞİLER

Kanun teklifinde bazı kişi gruplarının öğrenci affından yararlanamayacağı açık şekilde düzenlendi.

Buna göre;

Terör suçları nedeniyle ilişiği kesilenler,

Kasten öldürme suçundan ilişiği kesilenler,

İşkence suçundan ilişiği kesilenler,

Eziyet suçundan ilişiği kesilenler,

Cinsel saldırı suçundan ilişiği kesilenler,

Çocukların cinsel istismarı suçundan ilişiği kesilenler,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ilişiği kesilenler,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,

Kayıt sırasında sahte belge verenler,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilen bazı suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler,

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilen kişiler,

öğrenci affı kapsamı dışında tutulacak.

KAPSAM DIŞINDA TUTULAN EĞİTİM KURUMLARI

Düzenlemeye göre bazı eğitim kurumları öğrenci affı kapsamına alınmadı.

Bunlar;

Polis Akademisi,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları,

Astsubay meslek yüksekokulları,

Enstitüler.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanamayacak.

DÜZENLEMEYLE GELEN YATAY GEÇİŞ HAKKI

Kanun teklifi kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazanan kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde giriş yılı itibarıyla taban puanı uygun olan başka diploma programlarına yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Ayrıca isteyen öğrenciler;

Anadolu Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına başvurmaları halinde yatay geçiş yapabilecek.

ASKERLİK GÖREVİNDE OLANLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Kanunda askerlik hizmetini sürdüren öğrenciler için de ayrı bir hüküm yer aldı.

Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapan kişiler, terhis tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda tanınan haklardan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, öğrenci affından yararlanabilecek kişi gruplarını ve kapsamı belirledi.

Başvuru sürecine ilişkin uygulama takvimi ile usul ve esasların ise düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Askerlik görevini sürdüren kişiler açısından ise kanunda özel bir süre öngörüldü. Buna göre askerlik hizmetini düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yapmakta olanlar, terhis tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.

Başvuru sürecine ilişkin resmi duyuruların üniversiteler ile ilgili kamu kurumlarının açıklamaları doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.