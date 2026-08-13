Öğrenci affı başvuruları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. Düzenleme kapsamında hak sahibi olanların, 9 Aralık 2026 tarihine kadar ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yeniden ders başı yapabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

Öğrenci affından yararlanmak isteyen hak sahipleri için başvuru süreci başladı. Düzenlemeden yararlanma hakkı bulunan adayların, başvurularını 9 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine yeniden başlayabilecek.

Bu kapsamda öğrencilerin başvuru süresini dikkate alması ve işlemlerini belirtilen tarih aralığında tamamlaması gerekiyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

2026 öğrenci affı, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere çeşitli yükseköğretim programlarından ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Düzenlemede intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlar yer alıyor.

Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylar da belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLENLER

Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrenciler düzenleme kapsamında yeniden öğrenci olabilecek.

Bu öğrencilerin öğrenci affından yararlanabilmesi için belirtilen başvuru süresi içerisinde, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunması gerekiyor.

KAYIT HAKKI KAZANIP KAYIT YAPTIRMAYANLAR

Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da düzenleme kapsamında bulunuyor. Bu durumdaki adaylar, belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde öğrenci affından yararlanabilecek.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen öğrenciler için yatay geçiş imkanı da bulunuyor. Kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.

Örgün programlara bu kapsamda yapılacak yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da tanındı.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Yükseköğretim Kurulu, düzenleme kapsamında bazı grupları kapsam dışında bıraktı. Buna göre belirli suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Terör suçları ile düzenlemede sayılan kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlardan mahkum olanlar öğrenci affı kapsamına alınmayacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler de düzenlemeden yararlanamayacak. Bunun yanında mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak.

Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de öğrenci affından faydalanamayacak.