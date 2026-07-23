Üniversitelerde eğitim hayatına çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan veya yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler için hazırlanan öğrenci affı düzenlemesi, yeni gelişmelerle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Öğrenci affına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirlenen şartları taşıyan adaylar yeniden üniversitelerine dönme hakkına sahip olabilecek. Peki, Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Detaylar...

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci affı başvurularının kesin başlangıç tarihi, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından belli olacak. Mevzuata göre başvuru süreci, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Düzenleme kapsamında öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurularını belirlenen süre içerisinde yapmaları gerekiyor. Başvuru için tanınan süre dört ay olarak uygulanacak.

Bu kapsamda öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların;

Kanunun yürürlük tarihini takip etmeleri,

Dört aylık başvuru süresini kaçırmamaları,

Daha önce kayıtlı oldukları üniversiteye gerekli başvuruyu gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuruların kabul edilmesi halinde öğrenciler, üniversitelerin akademik takvimleri doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, ilişiklerinin kesildiği üniversiteye yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilgili üniversiteler tarafından duyurulacak.

Öğrenciler, başvuru işlemleri için daha önce eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarının belirleyeceği yöntemleri takip edecek. Üniversiteler tarafından yapılacak açıklamalarda başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve işlem adımlarına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları sağlayan öğrencilerin yeniden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte eğitimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı elde edecek.