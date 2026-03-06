Nursel Ergin kanser mi, sağlık durumu nasıl? Nursel Ergin peruk mu takıyor, neden peruk takıyor?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Nursel Ergin hakkında ortaya çıkan sağlık gelişmeleri gündemi sarstı. Ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar ve yaşadığı zorlu süreç sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları peş peşe aynı soruları sormaya başladı. Nursel Ergin ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURSEL ERGİN KANSER Mİ?

Televizyon sunucusu Nursel Ergin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kanserle mücadele ettiğini doğruladı. Ünlü sunucunun yaklaşık 8 aydır meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Hastalığını öğrendiği süreci ve tedavi aşamalarını takipçileriyle paylaşan Ergin, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça zor geçtiğini dile getirdi.

NURSEL ERGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

44 yaşındaki sunucu, kanser teşhisinin ardından kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı. Her 21 günde bir kemoterapi aldığını söyleyen Ergin, tedavi sürecinin vücutta ciddi değişimlere neden olduğunu ifade etti. Açıklamasında, bu dönemde insanların kendilerine iyi bakmaları ve moralini yüksek tutmaları gerektiğini vurguladı.

Evet, Nursel Ergin'e 2024 yılında kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Ergin, hem meme kanseri hem de rahim kanseri ile mücadele ettiğini belirtti. Tedavi sürecinde zor anlar yaşadığını söyleyen ünlü sunucu, yaşadıklarını açık yüreklilikle takipçileriyle paylaştı.

NURSEL ERGİN PERUK MU TAKIYOR?

Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarında dökülme yaşayan Nursel Ergin'in zaman zaman peruk kullandığı ifade edildi. Ergin, saçlarını ilk kazıttığı dönemde bu durumu kimseye göstermek istemediğini ve utandığını ancak zamanla bunu kabullendiğini dile getirdi.

NURSEL ERGİN NEDEN PERUK TAKIYOR?

Kemoterapi tedavisinin en bilinen yan etkilerinden biri saç dökülmesi olduğu için Ergin'in peruk kullandığı düşünülüyor. Ünlü sunucu, saçlarını kaybetmenin kendisi için duygusal bir süreç olduğunu ancak bunu da kabullenerek yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını ifade etti.

NURSEL ERGİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Nursel Ergin, tedavi sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı. "Şu an 42 kiloyum ama bu günler geçecek" diyen Ergin, kemoterapi sürecinin çok zor olduğunu ancak bu dönemde insanın kendisine iyi bakması gerektiğini söyledi.

Ergin ayrıca şu sözleriyle dikkat çekti:

"Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç."

"Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor ama bu dönem geçici."

"Enerjinizi düşüren insanlardan uzak durmanız gerekiyor."

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de Ankara'da doğdu. 2007 yılında yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra televizyon kariyerine yemek ve yaşam programlarıyla devam etti.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin, 18 yaşında yaptığı evlilikten Bengü adında bir kız çocuğu sahibidir. Sunuculuk kariyerinde Mutfağım, Nursel'in Mutfağı ve Gelinim Mutfakta gibi programlarda yer aldı. Programın 6. sezon finalinin ardından sunuculuğu bıraktı.

2017 yılında Murat Akyer ile evlenen Nursel Ergin, 2023 yılında boşandı.