Türk astroloji dünyasının öne çıkan isimlerinden Nuray Sayarı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yıllardır yaptığı burç yorumları ve dikkat çeken açıklamalarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sayarı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla adından söz ettirdi. Peki, Nuray Sayarı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir? Detaylar haberimizde.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Türk astroloji dünyasının tanınan isimlerinden Nuray Sayarı, uzun yıllardır yaptığı burç yorumları, televizyon programları ve bireysel danışmanlık hizmetleriyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sayarı, ailesinin en büyük çocuğudur. Annesinin Kahireli olması, onun yaşamında ve eğitim sürecinde farklı kültürlerle erken yaşta tanışmasına zemin hazırlamıştır.

Henüz 40 günlükken geçirdiği ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle öldü sanılarak morga kaldırılması, ancak sonrasında hayatta olduğunun anlaşılması, hayat hikâyesinde dikkat çeken detaylardan biridir. Bu olay, ilerleyen yıllarda yaşam, enerji ve ruhsal konulara olan ilgisinin temel taşlarından biri olarak gösterilmektedir.

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Sayarı, gençlik yıllarının zorlu ekonomik koşullar altında geçtiğini ifade etmiştir. Astrolojiye olan ilgisini profesyonel düzeye taşımak için Kahire’de eğitim almış, ardından Hindistan’a giderek farklı teknikler öğrenmiştir. 1991 yılından itibaren aktif olarak astrologluk yapmaya başlamıştır.

KİTAPLARI VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Nuray Sayarı, astroloji ve kişisel gelişim alanında birçok eser kaleme almıştır. Öne çıkan bazı kitapları şunlardır:

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar serisi

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

Aşk Kuantumu

Beyaz Mucizeler

Bunun yanı sıra 2015 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde 16 derslikli bir ilkokul yaptırarak eğitime katkıda bulunmuştur.

NURAY SAYARI KAÇ YAŞINDA?

Nuray Sayarı, 31 Ocak 1971 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Son dönemde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelen Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 55 yaşında ikiz bebek beklediğini duyurmuştur.

NURAY SAYARI NERELİ?

Nuray Sayarı, İstanbul doğumludur ve yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirmiştir. Ancak annesinin Kahireli olması nedeniyle Mısır kültürüyle de bağları bulunmaktadır. Astroloji eğitimini Kahire’de alması da bu kültürel bağın kariyerine yansıyan önemli bir yönüdür.

NURAY SAYARI'NIN EŞİ AHMET DESTAN KİMDİR?

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile evlenmiştir. Çiftin düğünü, sade bir organizasyon yerine görkemli detaylarıyla dikkat çekmiş; özellikle Sayarı’nın tercih ettiği iddialı gelinlik kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

Ahmet Destan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. İş dünyasıyla bağlantılı olduğu bilinen Destan, daha çok Sayarı ile olan evliliğiyle gündeme gelmiştir. Çiftin birlikteliği, Sayarı’nın sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman takipçileriyle paylaşılmaktadır.

Sayarının ilk evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır. Ahmet Destan ile olan evliliğinden beklediği ikiz bebeklerle birlikte çocuk sayısı dörde yükselecektir.