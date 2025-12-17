Haberler

Nur Köşker boşandı mı, eski eşi kim? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in eşi kimdir?

Nur Köşker boşandı mı, eski eşi kim? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in eşi kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nur Köşker, sadece başarılı kariyeriyle değil, yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmüyor. Son dönemde, Mehmet Akif Ersoy hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Köşker'in kamuoyundaki görünürlüğünü artırdı. Peki, Nur Köşker'in boşandı mı, eski eşi kim? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in eşi kimdir? Nur Köşker'in özel hayatına dair detaylar haberimizde!

Türk televizyonlarının genç ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Nur Köşker, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemde sıkça konuşulan bir isim. Özellikle Habertürk TV'de Ana Haber Sunuculuğu görevini üstlenmesiyle geniş kitleler tarafından tanınan Köşker'in hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Nur Köşker'in boşandı mı, eski eşi kim? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in eşi kimdir? Detaylar haberimizde...

NUR KÖŞKER'İN BOŞANDI MI?

Eylül 2024'te Ciner Medya Grubu'na bağlı Habertürk TV'den ayrıldığını açıklayan Nur Köşker, yılın son ayında özel hayatına dair bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Köşker, Mart 2023'te evlendiği ünlü dans eğitmeni Mustafa Kemal Doğançay ile yollarını ayırdığını ve boşandığını şu ifadelerle paylaştı:

"Mustafa Kemal Doğançay ile evliliğimizi noktalama kararı aldık ve boşandık. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gereken hassasiyet ve saygıyı göstereceğinizden eminim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgiler, Nur Köşker."

Bu açıklama, medyada geniş yankı uyandırdı ve Köşker'in özel yaşamına dair merak edilen pek çok soruya açıklık getirdi.

NUR KÖŞKER'İN ESKİ EŞİ KİM?

Nur Köşker'in eski eşi, ünlü dans eğitmeni Mustafa Kemal Doğançay olarak biliniyor. Mart 2023'te gerçekleşen evlilik, yalnızca birkaç ay sürdü ve çift, 2024 yılı içerisinde boşanma kararı aldı.

Nur Köşker'in boşandı mı, eski eşi kim? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in eşi kimdir?

ESKİ HABERTÜRK SPİKERİ NUR KÖŞKER'İN EŞİ KİMDİR?

Gündemden düşmeyen sorulardan biri de "Nur Köşker'in eşi kimdir?" oldu. Ancak 2024 Aralık ayı itibarıyla Köşker, evliliğini sonlandırmış ve Mustafa Kemal Doğançay ile boşandığını resmi olarak duyurmuştur.

NUR KÖŞKER KİMDİR?

8 Temmuz 1994 doğumlu olan Nur Köşker, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Eğitimli ve donanımlı yapısıyla medya sektöründe öne çıkan Köşker, genç yaşına rağmen deneyimli bir isim olarak tanınıyor.

Kariyerine Sabah Gazetesi'nde stajyer editör olarak başlayan Köşker, kısa süre içinde ATV'de muhabirlik yaptı. Ardından 2021'de 24TV'ye geçerek "Kahve Molası", "Esas Mesele" ve "Analiz Sentez" gibi programlarda sunuculuk ve moderatörlük görevlerini üstlendi. Bu programlarla ekran tarzını güçlendiren Köşker, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

2023 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Nur Köşker, burada Ana Haber Sunuculuğu görevini üstlenerek profesyonel duruşunu pekiştirdi. Başarılı kariyeri, 100. Yıl Girişimcilik ve Proje Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Gündüz Kuşağı Programı Spikeri" ödülü ile taçlandırıldı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title