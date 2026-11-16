Nükhet Duru'nun bir çocuğu bulunuyor. Sanatçı, ilk eşi Dikran Masis ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cem Masis'in annesi. Hayatı boyunca iki kez evlenen Nükhet Duru, sahnedeki başarısının yanı sıra annelik yönüyle de dikkat çekiyor. Oğlu Cem'in gözlerden uzak bir hayat sürmesi, Nükhet Duru'nun çocuğu kimdir, ne iş yapıyor sorularını daha da merak edilir hale getiriyor. İşte Nükhet Duru'nun çocuğu, eşleri ve hayatıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

NÜKHET DURU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Nükhet Duru'nun bir çocuğu var. Sanatçının oğlu Cem Masis, Nükhet Duru'nun ilk evliliğinden dünyaya geldi.

NÜKHET DURU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nükhet Duru'nun tek çocuğu bulunuyor. Sanatçının oğlu Cem, ünlü annesinin aksine magazin dünyasından uzak, sade bir hayatı tercih ediyor.

NÜKHET DURU'NUN OĞLU KİMDİR?

Nükhet Duru'nun oğlu Cem Masis, sanatçının ilk eşi Dikran Masis ile evliliğinden doğdu. Cem Masis kamuoyu önüne pek çıkmıyor ve özel hayatını gözlerden uzak sürdürüyor.

NÜKHET DURU'NUN EŞLERİ KİMLER?

Nükhet Duru hayatı boyunca iki kez evlendi. Sanatçı, 1987 yılında Dikran Masis ile dünyaevine girdi ve bu evlilik 1991 yılında sona erdi. Nükhet Duru daha sonra 1995 yılında Özalp Birol ile evlendi. Çiftin evliliği 1999 yılında boşanmayla noktalandı.

NÜKHET DURU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nükhet Duru, 19 Mayıs 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. 72 yaşındaki sanatçının ailesi aslen Niğde'nin Bor ilçesinden. Müzik kariyerine 1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde bir dans orkestrasının solisti olarak başlayan Duru, 1975'te çıkardığı 45'lik ile Altın Plak ödülü kazandı. İlk albümü Bir Nefes Gibi ile büyük beğeni toplayan sanatçı, 1978'de Dostluğa Davet şarkısıyla Eurovision Türkiye elemelerine katıldı ve aynı şarkıyla Seul'deki uluslararası şarkı yarışmasında birincilik elde etti.

NÜKHET DURU'NUN ŞARKILARI DÜNYAYA ULAŞTI

Nükhet Duru'nun 1978 tarihli Ben Sana Vurgunum şarkısı, Kanadalı ünlü şarkıcı The Weeknd'in Often adlı parçasında kullanıldı. Bu sayede sanatçının sesi uluslararası arenada da yeniden ilgi gördü. Müzikallerde, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de rol alan Nükhet Duru, 2020 yılında düet albümü Hikâyesi Var'ı yayımladı. Sanatçı, 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.