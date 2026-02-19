Haberler

Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kaçıncı sırada?

Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kaçıncı sırada?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Nottingham Forest, Birleşik Krallık'ın İngiltere ülkesine bağlı West Bridgford merkezli profesyonel bir futbol takımıdır ve ülkenin en üst düzey ligi olan Premier League'de mücadele etmektedir. 2025-26 sezonunda Premier League'de zor bir dönem geçiren Forest, şu anda 26 maçın ardından 17. sırada yer alıyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

Nottingham Forest Football Club, İngiltere menşeli Premier League'de oynayan tarihi bir futbol takımıdır ve 1865'ten bu yana İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biridir. 2025-26 Premier League sezonunda ise performans açısından sıkıntılı günler geçiren Forest, ligde 17. sırada bulunarak düşme hattından uzaklaşma çabası içinde.

MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Nottingham Forest, iç saha maçlarını City Ground'da oynar. Trent Nehri kıyısında bulunan bu stadyum, kulübün simgelerinden biri olarak kabul edilir ve uzun yıllardır Forest taraftarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Takım, İngiltere futbol lig sisteminin en üst seviyesi olan Premier League'de mücadele etmektedir. Premier League, dünyanın en çok izlenen ve en rekabetçi liglerinden biri olarak öne çıkar.

Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kaçıncı sırada?

TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevini Vítor Pereira yürütmektedir. Deneyimli çalıştırıcı, takıma modern oyun anlayışı ve taktik disiplin kazandırmasıyla bilinmektedir.

ÜLKE : İngiltere

STADYUM : City Ground (West Bridgford)

LİG : Premier League

• TEKNİK DİREKTÖR : Vítor Pereira

Puan Durumu:

Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kaçıncı sırada?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu