Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kaçıncı sırada?

Nottingham Forest Football Club, İngiltere menşeli Premier League'de oynayan tarihi bir futbol takımıdır ve 1865'ten bu yana İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biridir. 2025-26 Premier League sezonunda ise performans açısından sıkıntılı günler geçiren Forest, ligde 17. sırada bulunarak düşme hattından uzaklaşma çabası içinde.

MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Nottingham Forest, iç saha maçlarını City Ground'da oynar. Trent Nehri kıyısında bulunan bu stadyum, kulübün simgelerinden biri olarak kabul edilir ve uzun yıllardır Forest taraftarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Takım, İngiltere futbol lig sisteminin en üst seviyesi olan Premier League'de mücadele etmektedir. Premier League, dünyanın en çok izlenen ve en rekabetçi liglerinden biri olarak öne çıkar.

TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevini Vítor Pereira yürütmektedir. Deneyimli çalıştırıcı, takıma modern oyun anlayışı ve taktik disiplin kazandırmasıyla bilinmektedir.

• ÜLKE : İngiltere

• STADYUM : City Ground (West Bridgford)

• LİG : Premier League

• TEKNİK DİREKTÖR : Vítor Pereira

Puan Durumu: