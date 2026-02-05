Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, hem Kraliyet ailesinin gözdesi hem de kamuoyunda tartışmaların odağı olan bir isim. Son dönemde oğlu Marius Borg Høiby'nin tecavüz suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması, prensesin geçmişi ve özel hayatına dair soruları yeniden gündeme taşıdı. Peki, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit kimdir? Mette-Marit ve Jeffrey Epstein olayı nedir? Detaylar...

NORVEÇ VELİAHT PRENSESİ METTE-MARİT KİMDİR?

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 19 Ağustos 1973 tarihinde Kristiansand, Norveç'te dünyaya geldi. Babası Sven O. Høiby, bir dönem işsiz kalmış ancak Kristiansand'daki yerel gazetede küçük çaplı reklamcılık ve gazetecilik yapmıştı. Annesi Marit Tjessem ise eski bir banka memuruydu.

Mette-Marit, çocukluk ve gençlik yıllarını Kristiansand'da geçirdi. Eğitimi, Oddernes üst ortaokulunda başladıktan sonra, Youth For Understanding değişim programıyla Avustralya'nın Kuzeydoğu Victoria bölgesindeki Wangaratta Lisesi'nde altı ay değişim öğrencisi olarak devam etti. Daha sonra Kristiansand Katedral Okulu'nda eğitimini tamamladı ve 1994 yılında son sınavlarını verdi.

NORVEÇ VELİAHT PRENSİ HAAKON İLE NİŞANLANMA SÜRECİ

Mette-Marit, 2000 yılında Norveç Veliaht Prensi Haakon ile nişanlandı. Nişan duyurulduğunda kamuoyu ve medya tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin odak noktası, Mette-Marit'in eğitim eksikliği, geçmişte hükümlü kişilerle ilişkileri ve sosyal çevresiydi.

2001 yılında Haakon ile evlenen Mette-Marit, resmen Norveç Veliaht Prensesi unvanını aldı. Çiftin kızı Prenses Ingrid Alexandra, Norveç tahtı için ikinci sırada yer almaktadır.

ULUSLARARASI İYİ NİYET ELÇİLİĞİ

2006 yılında Mette-Marit, UNAIDS Uluslararası İyi Niyet Elçisi olarak atandı. Bu görevde öncelikli olarak gençlerin HIV/AIDS mücadelesine katılımını desteklemekte ve farkındalık çalışmalarında aktif rol almaktadır. Mette-Marit, farklı ülkelerdeki uluslararası konferanslara katılarak UNAIDS'in misyonunu tanıtmakta ve gençlerin sağlık bilinci kazanmasını teşvik etmektedir.

NORVEÇ VELİAHT PRENSESİ'NİN GEÇMİŞ YAŞAMI

Mette-Marit, Veliaht Prens Haakon ile tanışmadan önce hayatında bazı zorluklar yaşamıştı. 1990'larda, uyuşturucu suçları nedeniyle hüküm giymiş John Ognby ile bir ilişki yaşadı ve bu evlilikten oğlu Marius Borg Høiby dünyaya geldi.

Marius Borg Høiby, 18 Ağustos 2025 tarihinde dört farklı kadına tecavüz ve iki eski partnerine karşı şiddet eylemleri dahil olmak üzere toplam 32 suçtan yargılandı. Medya, Høiby ve ailesinin polisten ayrıcalıklı muamele gördüğünü iddia etti. Mette-Marit, oğlunu yaklaşan tutuklanması konusunda uyardığı ve delilleri, tanıkları manipüle etmekle suçlandığı yönünde haberlerle gündeme geldi. 3 Şubat 2026'da Marius Borg Høiby hakim karşısına çıktı.

METTE-MARİT VE JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Amerikalı çocuk cinsel istismarcısı Jeffrey Epstein ile uzun süreli bir ilişki kurduğu iddialarıyla gündeme gelmiştir. Epstein ile olan bağlantıları, özellikle Marius Borg Høiby'nin tecavüz suçlamalarıyla yargılanmasının ardından yeniden araştırma konusu oldu.

Bu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mette-Marit'in geçmişteki ilişkileri ve Epstein ile olan bağlantısı, halkın ve basının ilgisini çekti. Mette-Marit'in adı, Epstein'ın çevresiyle olan ilişkileri bağlamında çeşitli araştırmalarda yer aldı.