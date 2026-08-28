Norveç Kralı V. Harald öldü mü, neden öldü? Son dakika!

Norveç Kralı V. Harald'ın ölüm haberi sonrası "Harald neden öldü?", "Norveç Kralı V. Harald kaç yaşındaydı?" ve "Norveç tahtına kim geçecek?" soruları gündeme geldi. 1991 yılından bu yana tahtta bulunan ve Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Harald'ın son günlerde kötüleşen sağlık durumu dikkat çekmişti. 89 yaşında yaşamını yitiren Kral'ın ardından Norveç Kraliyet Ailesi'nde yeni bir dönem başlarken, tahtın yeni sahibi de belli oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NORVEÇ KRALI V. HARALD ÖLDÜ MÜ?

Norveç Kralı V. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyet Sarayı, Kral Harald'ın ölümünü duyurdu. Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos'tan bu yana Oslo Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

NORVEÇ KRALI V. HARALD NEDEN ÖLDÜ?

Kral V. Harald, hemolitik anemi nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Kırmızı kan hücrelerinin normalden daha hızlı parçalanmasına neden olan hastalık nedeniyle tedavi gören Harald'ın kanında daha sonra bakteriyel enfeksiyon tespit edildi. Bunun üzerine antibiyotik tedavisine başlandı.

İlk etapta tedaviye olumlu yanıt veren Kral Harald'ın sağlık durumu ilerleyen günlerde ağırlaştı. Kraliyet Sarayı, Kral'ın durumunun “çok ciddi” olduğunu açıklamıştı. Harald, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 89 yaşında hayatını kaybetti.

HARALD KİMDİR?

V. Harald, 1937 yılında dünyaya geldi. Babasının ölümünün ardından Ocak 1991'de Norveç tahtına çıktı. Yaklaşık 35 yıl boyunca Norveç Kralı olarak görev yapan Harald, Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarları arasında yer aldı.

İlerleyen yaşına rağmen görevini bırakmayı düşünmeyen Harald, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşadı. 2024 yılında Malezya'da tatildeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Harald'a daha sonra kalp pili takıldı. Şubat ayında ise İspanya'nın Tenerife adasında enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastanede tedavi gördü.