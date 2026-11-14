Norveç Galler CANLI İZLE: (A Haber) Norveç Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Galler karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Norveç-Galler maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Erling Haaland ve Martin Ødegaard gibi yıldızların forma giydiği Norveç Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Norveç Galler canlı izle! Detaylar...

NORVEÇ GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Galler karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren A Haber üzerinden takip edebilecek.

NORVEÇ GALLER MAÇI CANLI İZLE

Norveç-Galler maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Haber'in televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilir. Canlı yayın için A Haber'in resmi yayın platformunun kullanılması gerekiyor.

NORVEÇ GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç-Galler maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. hafta mücadelesine Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı ev sahipliği yapacak.

NORVEÇ VE GALLER'İN GRUPTAKİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta iki takım da ilk dört maçında 3 puan topladı. Galler averajla üçüncü sırada bulunurken Norveç dördüncü sırada yer alıyor. Grupta Portekiz 12 puanla lider, Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Galler 2-1 kazanmıştı. Oslo'daki mücadelede Norveç, sahasında kazanarak rövanşı almak isterken Galler ise puanını yükseltmeyi hedefliyor.