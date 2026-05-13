Dünya genelinde bulaşıcı hastalık endişeleri sürerken, bu kez gündeme Kuzeybatı Atlas Okyanusu’nda seyreden dev bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan norovirüs salgını geldi. ABD merkezli Princess Cruises şirketi tarafından işletilen “Caribbean Princess” isimli kruvaziyer gemisinde yaşanan salgın sonrası yüzlerce kişi sağlık gözetimine alınırken, Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan gemide geniş çaplı karantina uygulandı. Peki, Norovirüs Türkiye'de var mı, görüldü mü? Norovirüs hangi ülkelerde var? Detaylar haberimizde.

NOROVİRÜS OLAYI NEDİR?

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, gemide bulunan yolcu ve mürettebat arasında hızla yayılan rahatsızlık nedeniyle 1700’den fazla kişi karantinaya alındı. Olay, dünya genelinde özellikle kapalı alanlarda hızla yayılabilen gastrointestinal virüslere yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

ABD’den 28 Nisan tarihinde hareket eden ve Dominik Cumhuriyeti rotasında ilerleyen Caribbean Princess adlı kruvaziyer gemisinde çok sayıda yolcunun mide ve bağırsak şikayetleri yaşadığı bildirildi. ABD medyasında yer alan bilgilere göre gemide 102 yolcu ile 13 mürettebatta ani kusma, mide bulantısı ve ishal belirtileri görüldü.

Fransa’nın Bordeaux limanına ulaşmasının ardından gemide sağlık önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, olası bulaş riskini azaltmak amacıyla 1700’den fazla kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Gemide kapsamlı dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, hasta kişilerden laboratuvar incelemeleri için dışkı örnekleri toplandığı öğrenildi.

Kruvaziyer gemisinde toplam 3 bin 116 yolcu ile 1131 mürettebatın bulunduğu açıklandı. Salgın sonrası gemide ortak kullanım alanlarında yoğun hijyen çalışmaları yürütüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) de durum hakkında resmi bildirim yapıldığı ifade edildi.

Princess Cruises şirketi tarafından 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Geminin her alanını hızla dezenfekte ettik ve yolculuk boyunca ek dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Caribbean Princess bir sonraki seferine çıkmadan önce kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçecektir.”

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen son derece bulaşıcı bir virüs olarak tanımlanıyor. Virüs genellikle ani başlayan mide bulantısı, şiddetli kusma, ishal ve karın ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor.

NOROVİRÜS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Uzmanlara göre norovirüs yalnızca belirli ülkelere özgü bir virüs değil. Dünya genelinde farklı dönemlerde görülebilen bu virüs, Türkiye’de de zaman zaman vakalarla gündeme geliyor.

NOROVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Norovirüs, küresel ölçekte görülebilen bulaşıcı virüsler arasında yer alıyor. Uzmanlar, virüsün yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını, dünyanın birçok ülkesinde vakaların tespit edildiğini belirtiyor.

Özellikle;

ABD

Fransa

İngiltere

Kanada

Japonya

Almanya

İspanya

İtalya