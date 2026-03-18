Noa Lang neden yok, Noa Lang Liverpool Galatasaray maçında cezalı mı, yedek mi, sakat mı, kadroda mı?

Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçına hazırlanan Galatasaray'da, Noa Lang şoku yaşanıyor. Futbolseverlerin yoğun bir şekilde araştırdığı "Noa Lang Liverpool- Galatasaray maçında neden oynamıyor, sakatlığı mı var?" başlığı altında, yıldız futbolcunun son durumu hakkında resmi bilgiler paylaşıldı. Anfield atmosferinde savunma hattının en önemli ismi olan Sanchez'in yedek mi soyunacağı yoksa kadro dışı mı kaldığına dair tüm teknik detaylar ve sarı-kırmızılı takımın bu eksiklik sonrası savunma planındaki kritik değişiklikleri sizler için derledik.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan bu dev mücadele 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı karşılaşmanın başlama saati ise 23:00 olarak açıklandı. Futbolseverler bu kritik randevuyu şifresiz olarak TRT 1 kanalından canlı izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE PLATFORM KANAL NUMARALARI

Anfield Stadyumu'ndan yapılacak naklen yayını izlemek isteyen taraftarlar için TRT 1 birçok farklı platformda erişilebilir durumda. Mücadeleyi televizyondan takip edecekler için platform numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

Ayrıca karşılaşma Türksat uydusu üzerinden ve TRT'nin resmi internet platformlarından şifresiz olarak dünyayla aynı anda izlenebilecek.

DEV RANDEVU ANFIELD STADYUMU'NDA OYNANACAK

Avrupa'nın en ikonik statlarından biri olan Anfield, Galatasaray'ın çeyrek final yolundaki bu tarihi sınavına ev sahipliği yapacak. Deplasman tribününü dolduracak sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle temsilcimiz, Liverpool'un yoğun baskısını kırarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte turu geçen tarafın kim olacağı tüm dünyada kesinlik kazanacak.

NOA LANG NEDEN YOK?

Noa Lang Liverpool Galatasaray maçında yedekler arasında yer alıyor.