Noa Lang Karagümrük maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki ilk takviyesi olmaya hazırlanan Noa Lang, resmi imzaya bir adım kala İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, havalimanında Galatasaray renkleriyle basın mensuplarının karşısına çıkarak heyecanını dile getirdi. Gözler şimdi teknik heyetin vereceği karara çevrildi. Lang, Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek mi?

NOA LANG İSTANBUL'DA: "GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜ BENİ ETKİLEDİ"

İstanbul'a ulaşan Noa Lang, havalimanında yaptığı açıklamalarda Galatasaray forması giyecek olmanın heyecanını paylaştı. Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden yıldız futbolcu, transfer sürecinde taraftarların kendisine gösterdiği sevginin belirleyici olduğunu vurguladı. Lang, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Taraftarlar Instagram üzerinden bana sayısız mesaj gönderdi. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü ve bu tutku oldu" diyerek sarı-kırmızılı camiaya ilk mesajını gönderdi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI: SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Noa Lang için Napoli kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartları şu şekilde şekillendi:

• Kiralama Bedeli: Galatasaray, sezon sonuna kadar geçerli olacak kiralama işlemi için İtalyan ekibine 2 milyon euro ödeyecek.

• Satın Alma Opsiyonu: Sözleşmede 30 milyon euro civarında bir satın alma maddesi bulunuyor.

• Opsiyonun Niteliği: Bu opsiyon zorunlu olmayıp, Galatasaray yönetimi sezon sonundaki performansa göre karar verecek.

NOA LANG KİMDİR? AJAX'TAN NAPOLI'YE UZANAN KARİYER

Profesyonel futbol yolculuğuna Ajax altyapısında başlayan Noa Lang, Avrupa'nın önemli kulüplerinde eğitim aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncunun geçmişi başarılarla dolu:

• Altyapı Dönemi: Kariyerinin ilk yıllarında HION, Nantes ve Beşiktaş gibi kulüplerde eğitim gördü.

• Club Brugge Patlaması: Belçika ekibinde 125 maçta 38 gol atarak en verimli dönemini geçirdi.

• PSV ve Napoli: 2023 yılında 12,5 milyon euroya PSV'ye transfer olan Lang, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise yaklaşık 25 milyon euro bedelle Napoli'ye imza attı ve İtalyan kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

GOL MAKİNESİ: HOLLANDALI YILDIZIN İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde olan Noa Lang, hücum hattındaki üretkenliğiyle tanınıyor. Kariyeri boyunca çıktığı 340 resmi karşılaşmada toplam 95 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, Hollanda A Milli Takımı formasını da 15 kez terletti. PSV'de 63 maçta 19 gol atan Lang, hızı ve teknik becerisiyle Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya aday.

NOA LANG KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray taraftarının sahada görmek için sabırsızlandığı Noa Lang'ın Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı konusunda henüz kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.